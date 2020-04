Coronavirus, Papa a politici e scienziati: un dopo nell’interesse della gente e non del denaro

Politici e scienziati ora trovino la strada giusta, in favore della gente, per ricostruire dopo la pandemia di coronavirus. Lo ha detto Papa Francesco all’inizio della celebrazione della messa a Santa Marta, trasmessa via streamining. “Oggi preghiamo per i governanti, per i politici, per gli scienziati che hanno cominciato a studiare la via d’uscita per il dopo pandemia”, ha detto il Pontefice, “il dopo che e’ gia’ cominciato, affinche’ trovino la strada giusta sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”.

L’umanita’ deve compiere una scelta, ora che si profila la fine della pandemia: scegliere tra una revisione dei propri punti di riferimento sociali, economici e culturali oppure piegarsi al dio denaro, al suo sepolcro. Papa Francesco torna nuovamente a riflettere sugli egoismi che si manifestano di fronte al contagio (ieri sua una esplicita critica ad una Europa egoista che deve ritrovare l’antico spirito di solidarieta’) e avverte: il dopo sia in favore della gente, dei popoli. Soldi per non rendere testimonianza a Dio, spiega, “e’ corruzione”. Se si nega l’evidenza delle cose, aggiunge, si sceglie “la strada del diavolo e della corruzione”. E anche oggi, aggiunge nell’omelia della messa a Santa Marta, “davanti alla prossima fine – speriamo – della pandemia abbiamo la stessa opzione: i popoli o il dio Denaro”. Tra una ricostruzione che sia per l’uomo oppure “la schiavitu’, la guerra, i bambini senza istruzione”. Una scelta tra “scegliere il bene della gente e cadere nel sepolcro del dio Denaro”.

Il vangelo del giorno racconta che, grazie alla costanza delle donne che hanno appena ricevuto l’annuncio della Resurrezione, la notizia inizia a spargersi e i sommi sacerdoti, i dottori della legge pagano il silenzio delle guardie, per evitare l’imbarazzo del Sepolcro di Cristo rimasto vuoto. Prima considerazione di Papa Bergoglio: “le donne vanno avanti a portare l’annuncio. Sempre Dio inizia con le donne: aprono le strade, non dubitano. Sanno, hanno visto”. Seconda considerazione: i timori e le paure di quanti ora pensano “quanti problemi ci portera’ questo sepolcro vuoto” e fanno in modo da comprare il silenzio dei testimoni che hanno visto. “Questa non e’ una tangente, questa e’ corruzione pura”, sillaba le parole Papa Francesco, “quando davanti all’evidenza si sceglie questa strada, questa e’ la strada del diavolo e della corruzione”. Denaro contro verita’ anche oggi che si deve iniziare a pensare agli assetti mondiali del dopo coronavirus. Il Papa, gia’ all’inizio della messa, ha lanciato un invito molto significativo. “Oggi preghiamo per i governanti, per i politici, per gli scienziati che hanno cominciato a studiare la via d’uscita per il dopo pandemia”, ha detto, “il dopo che e’ gia’ cominciato, affinche’ trovino la strada giusta sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. Piu’ tardi, nell’omelia, lo riafferma e lo scandisce: “Quando non serviamo il Signore Dio, serviamo il Signore Denaro”. Una terza via non e’ data.(AGI)