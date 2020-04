Coronavirus, nodo lockdown e scontro Mes: dl aprile da 60 miliardi

Ancora non c’e’ il testo definitivo sul dl che concede liquidita’ alle imprese e liquidato ieri dal Cdm ma il governo guarda gia’ al varo del decreto che arrivera’ per allargare il sostegno anche agli autonomi, ai lavoratori e alle famiglie mentre sul ‘Cura Italia’ ci sara’ la fiducia tra la protesta dell’opposizione. Il prossimo dl dovrebbe essere ancora piu’ poderoso (il copyright e’ del premier Conte): si punta – riferisce chi sta lavorando al dossier – ad una cifra che dovrebbe sfiorare complessivamente i 60 miliardi, la meta’ in deficit. Ma il prossimo scostamento dipendera’ soprattutto dalla partita che si gioca in Europa. Per questo motivo si attende – anche se il vertice decisivo sara’ il prossimo Consiglio Ue – l’esito dell’Eurogruppo al quale partecipa il responsabile dell’Economia Gualtieri. La riunione e’ cominciata in ritardo proprio per le divisioni dei paesi membri Ue. La strategia del premier Conte e’ sempre la stessa: no al Mes – e su questa linea il Movimento 5 stelle e’ sempre piu’ minaccioso mentre la Lega gia’ mette le mani avanti accusando l’esecutivo di agire fuori legge -, si’ agli Eurobond. Il ministro di via xx settembre – sostenuto da tutto il Pd – apre al fondo Salva Stati solo senza condizionalita’ e se l’accordo finale fara’ in qualche modo da apripista agli Eurobond. Tuttavia la Germania e l’Olanda fanno muro, con Gualtieri e Conte d’accordo nel mantenere ferma la posizione. Non basta l’apporto della Bei e del fondo anti-disoccupazione, e’ necessaria una potenza di fuoco senza precedenti (in totale circa mille miliardi) per fronteggiare “il nemico invisibile”. Intanto oggi a palazzo Chigi si e’ tornati a parlare proprio delle misure anti-coronavirus e di come ‘allentare’ la presa. Fermo restando che non si potra’ certamente tornare presto alla vita normale, come ha spiegato il commissario all’Emergenza Arcuri, l’obiettivo del governo e’ programmare la ripartenza graduale. La decisione su come allentare il ‘lockdown’ arrivera’ nei prossimi giorni. Ed e’ una decisione tutta politica e ancora in alto mare. Italia viva spinge per far si’ che ci sia una riapertura ed e’ rimasta delusa dal risultato dell’incontro; il Pd preme per una vera e propria cabina di regia e il premier Conte dal canto suo frena: non possiamo – ha argomentato oggi durante la riunione alla quale hanno partecipato oltre ai membri del comitato tecnico scientifico anche diversi ministri – abbassare la guardia. E cosi’ solo alcune fabbriche riapriranno ma la ‘mission’ dell’esecutivo e’ quella di mettere in sicurezza i lavoratori. La vera fase due in ogni caso non partira’ prima del 4 maggio. Prima del 13 aprile – probabilmente gia’ sabato o domenica – il governo potrebbe prolungare di altre due settimane le misure restrittive. Del resto il comitato tecnico scientifico insiste: la ripartenza deve essere graduale altrimenti c’e’ il rischio (lo ha ripetuto anche i Maio) di ricominciare tutto da capo. (AGI)