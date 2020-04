Coronavirus, Grant/Rinaldi (Lega): pmi al collasso, interventi immediati

“Le banche italiane stanno facendo il massimo e anche di più, con Abi che ha anticipato l’azione del governo: a loro va la nostra riconoscenza. Il decreto deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mancano poi i decreti attuativi, e ancora manca l’ok della Commissione Europea alla garanzia Sace. Il limite di 25 mila euro con garanzia 100% è oggettivamente basso: va definito compiutamente il quadro di intervento prima di fare grandi proclami. Serve che il Governo si svegli, perché Pmi, microimprese, partite Iva e commercio rischiano il collasso: la liquidità impiegherà alcune settimane ad arrivare e questo non per colpa delle banche”. Lo asffermano Valentino Grant e Antonio Maria Rinaldi, europarlamentari della Lega.