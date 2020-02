Giuliana Tambaro al liceo Morante a Scampia: “Ragazzi non mollate mai”

Lo testimonia chi conosce alla perfezione il territorio come Antonio Piccolo, Presidente della Scuola Calcio Arci Scampia che ha dichiarato: “Viviamo in un quartiere straordinario, pieno di valori e colmo di eccellenze”. E ancora il drammaturgo Gianni Vastarella ex studente del Liceo Morante che riconosce alla sua scuola il merito di aver offerto grandi opportunità ai suoi alunni tanto è vero che molti di loro oggi perseguono una carriera di tutto rispetto nel proprio ambito.

Significativo l’intervento di Giuliana Tambaro, Vicepresidente della FIGC Campania, donna di grande personalità, voce femminile che si fa ascoltare in un contesto popolato prevalentemente da uomini:” Cari ragazzi, uniti si arriva lontano. Sarà inevitabile dover affrontare momenti difficili, perciò fronteggiate le difficoltà con grinta: non arrendetevi mai”.

A seguire due volti molto noti al pubblico. Silver Mele, giornalista elegante e preparato della TV (Canale 8 e Dazn), sportivo e grande comunicatore: “ Vi parlo come quotidianamente faccio con le mie figlie: lo sport è vita, educazione, rispetto dei valori, delle regole , di se stessi e degli altri. Nello sport si vince e si perde ma se si da tutto, anche l’anima, inseguendo i propri sogni si è vinto a prescindere”.

A chiusura, l’ex giocatore della serie A, Gaetano De Rosa, colui che ha calcato palcoscenici importanti, di cui conosce virtù ma anche ostacoli da evitare: “Nella vita ho superato momenti duri: la famiglia, la religione, lo sport e i suoi valori sono stati indispensabili per risalire la china”.

Direttore Tecnico della Scuola Calcio Real Casarea di Casalnuovo, coach degli Under 17, De Rosa può dare utili consigli sull’utilità di implementare una classe dedicata interamente allo sport in una scuola superiore dal momento che è protagonista dal 2015 con il suo Club del progetto “College” che prevede tre sezioni “Calcio” all’interno dell’Istituto Superiore Statale Archimede di Ponticelli. E’ ciò che succederà il prossimo anno scolastico anche al Liceo Elsa Morante: gli studenti oltre a trattare le materie inerenti al loro percorso di studio, analizzeranno anche l’industria calcio per allenare il cosiddetto piano “b” e avere dunque una opportunità in più per il loro futuro professionale.