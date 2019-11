Grande attesa per la finale del Trofeo dei Tre Mari

Qualcuno scherzosamente ricorda l’assonanza con il Torneo Tremaghi – la competizione descritta da J.K.Rowling in “Harry Potter e il calice di fuoco” – ma il Trofeo Dei Tre Mari è una competizione equestre assolutamente reale e che quest’anno giunge alla sua sesta edizione. Questo circuito interregionale coinvolge ragazzi e famiglie in un’atmosfera di sana competizione e di divertimento, con tappe di più giorni in cui i partecipanti con i loro amici pony imparano a conoscersi e a superare i propri limiti in emozionanti gare dal salto a ostacoli ai pony games, sotto lo sguardo attento ed emozionato dei propri genitori e con l’impegno degli istruttori e di tutti i volontari che si adoperano perché questo sport sia per tutti un’occasione di crescita e di divertimento.

Il Trofeo è una manifestazione dedicata alle discipline del Settore Pony della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) ed è aperto a ragazzi dai 5 ai 20 anni. La prima tappa si è svolta in Puglia il 30 e il 31 marzo, a Foggia, le successive si sono tenute a Messina (Sicilia) e a Roma (Lazio).

Per l’ultima tappa del Trofeo dei Tre Mari si prevede la partecipazione di oltre 300 binomi. La finale si terrà il 23/24 novembre 2019 ad Agnano (Napoli) presso il centro ippico Il Cavaliere Country Club; in questa occasione la gara sarà anche tappa dei Campionati Regionali Fise Campania.

La rilevanza mediatica è molto ampia perchè la FISE negli ultimi anni sta riservando molta attenzione a questo settore, che muove numeri sempre in crescita. Le varie giornate sono seguite e documentate sulla rivista nazionale Poniamo, che si occupa del mondo equestre giovanile, oltre ad essere anche molto pubblicizzato sulle pagine Facebook dedicate all’evento.

L’entusiasmo per questa finale 2019 è altissimo: le classifiche sono ancora aperte, i risultati della finale possono ancora decidere le prime posizioni.

Appuntamento quindi il 23 novembre sui campi de Il Cavaliere Country Club!