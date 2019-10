Somma Vesuviana: grande successo per la festa dello stoccafisso e del baccalà. Pirozzi: “Riscopriamo le tradizioni e le valorizziamo”

Dal 24 ottobre 2019 al 27 ottobre 2019 a Somma Vesuviana (Napoli) si è tenuta la tanto attesa festa SAPORI E SUONI ANTICHI DEL VESUVIO – FESTA DELLO STOCCAFISSO E DEL BACCALA’. Giornate intense e ricche di eventi che hanno coinvolto non solo i cittadini, ma persone giunte da tutta la Campania.



I lavori sono partiti con la conferenza stampa di presentanzione della kermesse a cui hanno partecipato: il sindaco Salvatore Di Sarno; il direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo Luigi Raia; l’assessore alla cultura e turismo Flora Pirozzi; il capogruppo consiliare Sergio D’Avino; il Responsabile politiche dello sviluppo e commercio Monica D’Amore; Luigi Mostropasqua in rappresentanza del Museo Della Civiltà, Franco Mosca Pro Loco Somma Vesuviana, Lucio Pace Rappresentante Delle Paranze.

Un programma ricco di eventi, dal cabaret alla cucina stellata, dalla musica coinvolgente delle tammorre alle visite guidate nei percorsi storici e naturalistici vesuviani.

Sono stati allestiti a Santa Maria del Pozzo stands espositivi per la degustazione dello stoccafisso e del baccalà e sarà predisposta un’area denominata “Mercato del gusto”, per la promozione dei prodotti tipici, dall’uva catalanesca ai pomodorini del piennolo; nel chiostro dello stesso complesso sarà organizzato lo show cooking che vedrà la partecipazione dello chef Giuseppe Molaro, Gennaro Russo e Francesco Simone Sodano.

“Siamo soddisfatti perchè la nostra festa ha coinvolto tantissime persone, dando loro l’opportunità di conoscere la nostra terra, i suoi gustosi prodotti e le sue belle tradizioni”, così l’assessore Pirozzi, in prima linea per l’organizzazione dell’evento, sottolineando che alla festa a Somma Vesusiana ‘hanno partecipato persone provenienti da tutta la Campania e di questo siamo davvero orgogliosi’. ‘Siamo a lavoro per far riscoprire e per valorizzare le bontà della nostra terra, e per creare sempre più una sinergia tra imprenditori, associazioni e istituzioni politiche per il bene dei cittadini’, ha concluso Pirozzi.