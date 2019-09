Flavio Tranquillo presenta a Napoli il suo “Time Out”

Al Vomero, nella sede della Municipalità, il prossimo sabato 21 settempre protagonistà sarà Flavio Tranquillo, giornalista sportivo emblema della narrazione del basket in Italia, e il suo Time Out. Ad organizzare la presentazione, la prima di sempre a Napoli per Tranquillo, è l’associazione GuapaNapoli. L’incontro sarà introdotto da Armando Grassitelli, mentre moderatore sarà il giornalista sportivo Carmelo Prestisimone.

La Mens Sana Siena è stata la squadra di basket italiano che ha dominato gli anni Duemila, quasi senza rivali.

A capo di questa potente macchina sportiva spicca la figura di Ferdinando Minucci, esperto di marketing e di comunicazione e poi general manager e presidente della corazzata senese. Nel maggio del 2014 sarà messo ai domiciliari nel corso dell’operazione Time Out.

Negli anni dello scandalo del Monte Paschi le indagini scavano nel giro di affari, sponsorizzazioni e denaro che ruotava attorno al campo da basket, svelando un sistema fatto di politica, poteri forti e finanza.

Flavio Tranquillo prende questa storia e la racconta mettendo insieme i dati, gli atti, le parole dei protagonisti, per fare chiarezza su un sistema che usa lo sport per i propri interessi. Dal campo e dalle magie dei campioni, il libro arriva alle aule dei tribunali.

Un libro per chi ama il basket e lo sport, e per chi crede che ci possa essere un altro modo di pensarlo.

FLAVIO TRANQUILLO

Flavio Tranquillo, giornalista sportivo, è la voce storica del basket in Italia.

Lavora a Sky Sport ed è il più amato e seguito telecronista del basket Nba. Le sue telecronache delle partite NBA in coppia con Federico Buffa costituiscono degli esempi insuperati di narrazione sportiva dal vivo.

GUAPANAPOLI

GuapaNapoli è la prima associazione sportiva italiana ad avere organizzato uno spettacolo di Federico Buffa (“Il rigore che non c’era” , andato in scena al Palapartenope il 5 marzo di quest’anno). L’associazione, che propone di scoprire il “bello di Napoli”, da anno organizza eventi culturali con artisti, scrittori e accomunati dall’amore per Napoli. Gli eventi in programma nel 2020 saranno annunciati a breve, vedranno protagonisti personaggi noti in tutta Italia e avranno come filo conduttore lo sport nelle sue tante declinazioni (musicali, artistiche, teatrali, giornalistiche).