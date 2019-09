Elezioni Regionali, Salvini e Berlusconi di nuovo insieme: tutto pronto per il tour in Umbria

Il pranzo di oggi, a Milano, tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, è servito a ricompattare il centrodestra, con la ‘scusa’ di fare un fronte comune contro il Conte bis. Da qui la decisione di confermare l’alleanza soprattutto a livello locale, in vista delle prossime regionali, dove fino ad ora Fi Fdi e Lega hanno vinto solo uniti. Prima scadenza elettorale di rilievo, l’Umbria: i due leader si sono trovati d’accordo sul candidato governatore leghista DonatellaTesei. Sia il Capitano che il Cav ci metteranno ancora una volta la faccia. Il segretario di via Bellerio è atteso in Regione la prossima settimana. Anche Berlusconi sarà presto in Umbria: per il rush finale ha garantito la sua presenza per uno due comizi. Allo stato, è ancora troppo presto per sapere se parteciperanno a iniziative comuni, ma non è escluso che per tirare la volata finale, come per le precedenti competizioni, ci faranno vedere insieme, anche con Giorgia Meloni.

Fonte Foto: Profilo Facebook Silvio Berlusconi