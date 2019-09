Agcom: da Consiglio Ministri ok a proroga presidente e componenti

Il Consiglio dei Ministri che si e’ riunito oggi ha dato il via libera alla “ulteriore proroga, fino all’inserimento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019, del mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti”. E’ quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri.