Fi non crede al voto e boccia Salvini: crisi al buio

Dopo questo capolavoro di Matteo Salvini non possiamo che stare alla finestra e aspettare il 20 agosto, quando Conte si dimetterà. A quel punto, altro che elezioni…Entro 36 ore, siamo sicuri che vedrà la luce il governo M5s-Pd. Così fonti di Forza Italia leggono la crisi e il suo svolgimento nelle prossime ore, nel giorno in cui Giovanni Toti presenta il suo nuovo movimento “Cambiamo”, pronto per l’esordio elettorale. Il partito azzurro appare infatti ormai rassegnato al fatto che dopo la fine del governo Conte non si arriverà al voto anticipato e che una nuova maggioranza “giallo-rossa” possa prevalere rispetto a tutte le altre possibili opzioni. A partire da questa consapevolezza, sta montando quindi l’irritazione nei confronti del leader leghista Matteo Salvini, accusato di essere arrivato a questa crisi nel tempo e nel modo sbagliato. “Mi è sembrato da irresponsabili – attacca Renato Brunetta – aprire una crisi al buio in piena crisi economica”. E ancora, sempre l’ex ministro: “Alla fine la grande abilità politica di Salvini ha prodotto un futuro con due alternative: un governo più giallo e meno verde con Di Maio Premier oppure un governo giallorosso con Premier molto probabilmente un magistrato”. In tanti sottolineano in queste ore l’errore del ‘Capitano’ nel non aver ascoltato Silvio Berlusconi nei mesi passati, quando chiedeva prima possibile la rottura del patto ‘gialloverde’. Uno strappo che – ragionano le stesse fonti – avrebbe portato a elezioni e, molto probabilmente al trionfo del centrodestra unito. Ora, invece, avendo aspettato ferragosto per mollare i pentastellati, questo scenario sembra decisamente allontanarsi. In controtendenza, il governatore Ligure che oggi, su Facebook, presenta il simbolo del suo nuovo movimento pronto per l’esordio elettorale. “Ecco il simbolo di CAMBIAMO – scrive Giovanni Toti – che potrete scegliere alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi. Prima si vota meglio è!” I più realisti, tuttavia, cercano di fare buon viso a cattivo gioco, ricordando come il disfacimento della maggioranza sia un successo di Forza Italia. A questo punto, a prescindere dalla partita del governo, il centrodestra dovrà comunque mettersi al lavoro molto presto per trovare i prossimi candidati comuni per la prossima tornata elettorale alle Regioni dove punta a sfondare in zone storicamente ‘rosse’: si parte il 27 ottobre quando si voterà in Umbria, poi, nei mesi successivi, Emilia Romagna e Toscana.

