Crisi, Zingaretti stoppa ‘governicchi’: ‘ok solo se ampio respiro

Se ci sara’ la crisi, il Pd rinuncera’ alle urne solo a beneficio di un accordo di governo di ampio respiro, capace di reggere per il prosieguo della legislatura. Lo mette nero su bianco, nel tardo pomeriggio, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, chiudendo la porta, con un post su Facebook, a qualsiasi ipotesi di “governo pasticciato o di corto respiro”. Una messa a punto, si fa filtrare da fonti della segreteria del Nazareno, necessaria per evitare qualsiasi ambiguita’ sull’ipotesi di un governo “anti-Iva” che faccia la legge di bilancio al posto dell’esecutivo gialloverde e traghetti il paese alle elezioni, con Salvini all’opposizione. Zingaretti sottolinea anche un altro punto fondamentale, gia’ emerso nei giorni scorsi dai ragionamenti degli esponenti Dem piu’ dialoganti nei confronti dei grillini, e cioe’ l’assoluto ossequio alle decisioni che il Capo dello Stato assumera’ in caso di consultazioni: “Solo nello sviluppo dell’eventuale crisi di governo – osserva Zingaretti – sotto la guida autorevole del presidente Mattarella si potranno verificare, se esistono, le condizioni numeriche e politiche di un governo diverso con una larga base parlamentare che nasca non a tutti i costi per la paura delle urne. Vedremo – aggiunge il segretario del Pd – dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadra’ martedi’ nel dibattito aperto dal Presidente Conte”. In mattinata, il ragionamento espresso da Zingaretti era stato declinato in modo piu’ dettagliato dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio, che aveva evocato, in caso di crisi conclamata, “un accordo alla tedesca” col Movimento 5 stelle “come Cdu e Spd, una cosa scritta”. “Ci si mette a sedere – ha aggiunto Delrio – si tratta, si analizza ogni punto per il bene del paese, convocando le menti migliori, per dare un’impronta diversa. Mai come in questa situazione – ha concluso Delrio – il Pd si mostrera’ compatto”. Una chiosa evidentemente ottimistica perche’, se da una parte Renzi tiene alto il pressing sul gruppo dirigente Dem per un governo istituzionale con un orizzonte non necessariamente di legislatura, senza pero’ entrare in aperta rotta di collisione col segretario, dall’altra il “guastatore” Carlo Calenda non ha mancato nemmeno oggi di far presente la propria netta contrarieta’ all’accordo coi pentastellati. Commentando in modo caustico le parole di Delrio, Calenda ha twittato: “M5S e’ diventato la Cdu. Altri due tre giorni e inizieremo a paragonare Di Maio a Obama”.

