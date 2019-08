Conte e svolta green: ecco la partita Di Maio per unire base

Un governo “green”, Giuseppe Conte premier, ministri Dem “puliti”: su questi tre pilastri si poggia la strategia di Luigi Di Maio per fa digerire al M5S e soprattutto alla sua base qualcosa di “quasi” indigeribile: l’accordo con il Pd. In questo senso il nome del premier uscente per il capo politico M5S è cruciale: in ben pochi tra i militanti anche con un ipotetico voto su Rousseau, direbbero “no” a colui che, in questi giorni, è l’uomo più forte dell’universo pentastellato. Non solo. La scelta di trincerare qualsiasi svolta filo-Dem dietro il mantenimento di Conte, nella strategia di Di Maio, ha anche una sua coerenza: l’uomo simbolo della rottura con la Lega non è stato, infatti, il leader M5S ma proprio l’ “avvocato del popolo”. Che l’accordo con il Pd sia più vicino lo si nota anche dal silenzio dei filo-leghisti, a partire da Gianluigi Paragone. La giornata, per Di Maio, comincia però con una sorpresa solo apparentemente positiva: il sì del Pd a Roberto Fico premier. Una disponibilità del presidente della Camera avrebbe potuto mettere il capo politico davanti a un bivio: accettare la premiership del punto di riferimento degli ortodossi, cosa che avrebbe rovesciato, in maniera traumatica, le gerarchie interne del Movimento; o prendere le distanze dall’ipotesi di una premiership che, tuttavia, sarebbe stata di chiara impronta pentastellata. Fico, dopo poche ore, annuncia però il suo passo di lato. Il presidente della Camera, spiegano fonti a lui vicine, preferisce muoversi in una cornice istituzionale in questi giorni di crisi di governo e non vuole essere oggetto di schermaglie politiche. Ma c’è un altro punto che potrebbe aver contato nella scelta di Fico: l’ottimo rapporto che c’è tra il presidente della Camera e Conte. Ed è subito dopo il passo di lato di Fico che Di Maio impone, a suo modo, un’accelerazione alla trattativa ribadendo a voce a Nicola Zingaretti la sua fermezza su Conte. E aprendo, invece, su una squadra di governo sulla quale il Movimento pone pochi ma dirimenti paletti: che gli esponenti del Pd siano “puliti”, ovvero non riconducibili ad inchieste come Mafia Capitale e che nel nuovo esecutivo non siedano “big” renziani come Boschi, Lotti o lo stesso Renzi o politici particolarmente sgraditi ai militanti come Laura Boldrini. Ma la partita dei ministri è apertissima, e tutta legata alla presenza o meno Conte. Per il quale, forse, Di Maio sarà costretto a fare delle rinunce: è improbabile che il capo politico accetti un suo passo indietro ma la permanenza di suoi fedelissimi come Alfonso Bonafede o Riccardo Fraccaro è molto in bilico. Su un punto Di Maio giocherà l’ultima parte della sua partita a scacchi: l’alternativa leghista. Dal capo politico, ad oggi, non è arrivata nessuna chiusura ufficiale alla Lega e nel M5S sono convinti che il Colle darebbe il suo placet, nel caso ce ne fossero le condizioni, ad una riedizione dei giallo-verdi. Ma è un arma, al momento, solo tattica: i gruppi sono in gran parte per il Pd e non accetterebbe il ritorno alla Lega. I nodi sono però ancora tanti: il primo è se, come e quando far votare l’accordo con il Pd su Rousseau, con la grammatica istituzionale che impone ai vertici di indire le consultazioni prima della salita di Di Maio al Colle. E poi c’è il brand da dare al governo giallo-rosso. Su questo punto, però, Pd e M5S sembrano a buon punto: ambiente e green economy saranno temi portanti. Temi che potrebbero essere al centro della riunione dei big M5S prevista quasi certamente domani, con la possibile presenza di Davide Casaleggio e Beppe Grillo.

