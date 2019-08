C.R. Campania: presentati i calendari di Eccellenza con Sibilia e Zigarelli

Grande partecipazione da parte dei rappresentanti delle società sportive dilettantistiche campane per la presentazione dei calendari del Ccampionato regionale di Eccellenza, che si è tenuta ieri nel gremito salone delle conferenze de ‘La Lanterna’ di Villaricca. Protagonisti i dirigenti campani, che con grande entusiasmo hanno atteso il sorteggio dei gironi della stagione sportiva 2019/2020.

Presenti il Presidente Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, il Presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli con l’intero Consiglio Direttivo del C.R.Campania, il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Vito Roberto Tisci, il Coordinatore del Dipartimento Interregionale, Luigi Barbiero, il Presidente del CRA Campania Virginio Quartuccio, il Responsabile Regionale dell’A.I.C., Antonio Trovato, il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Giuseppe Madonna, il Segretario del Comitato Campania, Andrea Vecchione, i Dirigenti Federali e le società di Eccellenza.

Il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli ha portato alla platea di dirigenti e giornalisti gli auguri del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. L’arcivescovo ha inoltre dato la sua disponibilità ad incontrare la grande famiglia del calcio campano per un momento di benedizione e condivisione dei sani principi dello sport.

“Da due mesi a questa parte abbiamo dato inizio a una nuova era. Le squadre di Eccellenza da 32 a 36, divise in 2 gironi da 18, così come richiesto dalle società. Abbiamo inoltre siglato una importante convenzione con la compagnia Medmar per le isole di Ischia e Procida, e compagnia Caremar per l’isola di Capri, al fine di agevolare i collegamenti delle squadre che saranno chiamati a disputare gare sulle isole campane”, ha spiegato il numero uno del calcio campano, augurando “a tutte le società di Eccellenza una stagione sportiva emozionante, certo che con il vostro impegno e la vostra professionalità saprete rappresentare al meglio i sani valori sportivi’.

“Credo che con questa nuova governance il calcio dilettantistico campano tornerà ad essere protagonista in Italia, non mi capitava da tempo di vedere sul nostro territorio così tanta partecipazione”, ha sottolineato durante il suo intervento il Vicepresidente Vicario FIGC e Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, aggiungendo “il Comitato è delle società. Quest’anno Zigarelli e il direttivo hanno voluto sperimentare l’Eccellenza con due gironi a 18 squadre su proposta delle società. Grazie a tutte le compagini sportive e ai tanti media presenti per essere intervenuti e in bocca al lupo per l’inizio dei campionati, all’insegna del sano agonismo e del fair play “.