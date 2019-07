“Un Tango para María”, lo spettacolo concerto che conclude il 27 Luglio 2019 la prima edizione di UniMusic Festival

Tutte le passioni del Tango in una rielaborazione dell’opera di Piazzolla in forma di concerto

La prima edizione del festival Unimusic, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e il Comune di Napoli, si conclude sabato 27 luglio 2019, alle ore 20.30, a Napoli, nella bella e ampia cornice del Cortile delle Statue della ‘Federico II’ (Via Paladino, 39) con un evento di particolare interesse: Un Tango para Maria, spettacolo-concerto tratto dall’opera-tango di Astor Piazzolla, María de Buenos Aires; adattamento di Alina Di Polito, rielaborazione musicale di Mauro Navarra.

Piazzolla, il moderno profeta del tango, ha trasformato questa splendida musica meticcia, sorta dal crogiuolo di accenti europei, mediterranei, latini di Buenos Aires, in un intero mondo poetico, capace di esprimere tutte le passioni, i rimpianti, gli smarrimenti dell’umanità del nostro tempo. Ne ha fatto canzone, concerto, preghiera e anche, nel 1968, una singolare tango-operita, toccante vicenda ‘in vita e in morte’ di Maria di Buenos Aires, nata per il tango, metà prostituta e metà angelo, simbolo indimenticabile della città e della sua musica, che le hanno dato la vita, la morte e anche una poetica ‘resurrezione’. Voci protagoniste saranno quelle di Alina di Polito per Maria e di Diego Moreno per il personaggio del Payador (il ‘Cantastorie’). Voce narrante: Gennaro Ciotola.

La rielaborazione in forma di concerto proposta pone in risalto tutte le seduzioni dell’invenzione musicale di Piazzolla (che per l’occasione si è ispirato espressamente alla nostra Milva a cui l’opera è dedicata). Per la storia di Maria il musicista argentino ha firmato alcune tra le sue pagine più belle: dal dolce Yo soy Maria alla trascinante Fuga y Misterio, dalla Contramilonga a la funerala all’Allegro tangabile, fino all’originalissimo Tangus Dei finale. Un’occasione di ascolto da non perdere.

Costo biglietto: € 10,00

Acquisto biglietti: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net, e da un’ora prima del concerto al botteghino del Cortile delle Statue.

Per ulteriori informazioni sul Festival UniMusic:

www.unimusic.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

INFO tel. 081.2535984– [email protected]