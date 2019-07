Settimana politica, occhi puntati sul governo: tensioni sull’autonomia

Lo spettro della crisi tiene alta la tensione tra i soci della maggioranza di governo. L’ipotesi di un rimpasto, la discussione sull’Autonomia, il caso Russia e il nome del candidato da proporre all’Europa per il posto da commissario continuano ad agitare i rapporti tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Questioni che saranno al centro della prossima settimana politica, ad iniziare da quella sul presunto finanziamento illecito al Carroccio. Mercoledi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sara’ in Senato per riferire sulla vicenda. Rispondera’ alla richiesta presentata dal Partito democratico e accolta nei giorni scorsi dalla Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. In settimana e’ previsto anche un nuovo vertice sull’Autonomia (che potrebbe essere gia’ domani), dopo quello di venerdi’ durante il quale e’ stata negata alle Regioni la competenza sulla scuola. Un ‘no’ che ha spinto i presidenti di Lombardia e Veneto a criticare l’esecutivo, con il governatore Fontana che e’ arrivato a dire che non firmera’ l’intesa senza un cambio di rotta sostanziale. Il governo dovrebbe invece ‘blindare’ con la fiducia in Parlamento il decreto sicurezza bis, fortemente voluto dal ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il testo lunedi’ approdera’ nell’Aula di Montecitorio per il primo passaggio parlamentare, mentre in settimana a Palazzo Madama i senatori saranno impegnati sul decreto che prevede misure urgenti nei settori del ministero dei beni Culturali, sulla Legge di delegazione europea 2018 e sull’insegnamento dell’educazione civica (questi ultimi gia’ approvati dalla Camera) e sul Rendiconto 2018 e l’assestamento 2019. In vista della sospensione delle attivita’ del Parlamento (previsto entro i primi dieci giorni di agosto) il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrera’ mercoledi’ l’Associazione della Stampa parlamentare per la tradizionale cerimonia della consegna del Ventaglio. Cerimonia che si replichera’ il giorno seguente al Quirinale quando i cronisti saranno ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Movimento 5 stelle intanto interpella la base sulla nuova organizzazione nazionale e regionale, sull’introduzione del ‘mandato zero’ per i consiglieri comunali (la possibilita’ cioe’ di ricandidarsi anche per coloro hanno gia’ svolto due mandati) e sui rapporti con le liste civiche. Il capo politico, Luigi Di Maio, ha convocato su Rousseau l’assemblea degli iscritti per giovedi’ e venerdi’. Iscritti che fino alle 12 di mercoledi’ potranno esprimere anche “osservazioni, considerazioni e opinioni” sempre attraverso la piattaforma. Sara’ possibile votare fino alle 13 del 26 luglio e la regolarita’ della votazione – viene assicurato sul Blog delle Stelle – “sara’ certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai”. Di Maio ha gia’ definito la nuova organizzazione “un cambio di passo”, “uno scatto in avanti, un momento importante di crescita”. Venerdi’, infine, il Partito Democratico riunira’ la direzione nazionale. Per i dem sara’ l’occasione per preparare la mobilitazione contro il governo su lavoro, scuola, infrastrutture e crescita. (AGI)

