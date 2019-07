Musica e altre storie dal quartiere di Bagnoli #BagnoliSpoT

#BagnoliSpoT, il Docufilm”, progetto promosso dagli Hermanos, il Virtuoso Guitar Trio (Francesco Cavaliere, Nico di Battista e Max Puglia) in anteprima giovedì 18 luglio alle 21.00 alla Ex Base Nato con ingresso gratuito

Il docufilm per raccontare che Bagnoli non è solo amianto, bonifica mancata e tempo sprecato, ma è anche musica, cultura e arte. Un viaggio attraverso le molteplici realtà artistiche bagnolesi, da sempre protagoniste della vita musicale e culturale della città. Dalla scuola di batteria RR Sound di Roberto Perrone, alla sala di registrazione New Reel, al Live Music Club Vineapolis, al Centro Sociale Lido Pola – Bancarotta, agli artisti Edoardo Bennato, Gianfranco Gallo, Marco Zurzolo, Nando Paone, Carlo Faiello.. Una fucina di talenti e di arte che gli Hermanos raccontano nel loro docufilm, per andare oltre le consuete speculazioni sulla situazione stagnante ormai intrinseca nella periferia Ovest della città di Napoli.