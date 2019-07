M5S: Di Maio convoca assemblea iscritti per il 25 e 26 su Rousseau

Luigi Di Maio ha convocato l’assemblea annuale degli iscritti al Movimento 5 stelle per giovedi’ prossimo (25 luglio) dalle 10 alle 22 e venerdi’ 26 dalle 10 alle 13. In quei giorni tramite la piattaforma Rousseau, l’assemblea, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “sara’ chiamata a votare sui documenti politici proposti dal capo politico riguardanti l’organizzazione nazionale e l’organizzazione regionale del MoVimento 5 Stelle, l’introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali e i rapporti con le liste civiche”. Nella convocazione si precisa che potranno votare “solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato, come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia” e che “gli iscritti aventi diritto di partecipare all’Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 12” di mercoledi’ scrivendo alla mail [email protected]. “La regolarita’ della votazione – si assicura infine – sara’ certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai”. (AGI)

Fonte Foto: Profilo Facebook Luigi Di Maio