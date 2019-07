L’UniMusic festival della NOS prosegue con il terzo concerto all’insegna di Piazzolla

Ancora un appuntamento con il piacere dell’ascolto – sabato 6 luglio 2019, ore 19.30, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino, n. 10) – per il terzo concerto del festival UniMusic, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Affascinanti pagine di grandi comunicatori in musica di ieri e di oggi da Vivaldi a Piazzolla, passando per Haydn, Šostakovič, Sollima.

Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, due eccellenze campane: la violinista Daniela Cammarano, protagonista di una poliedrica carriera di solista, camerista e prima parte in prestigiose orchestre, in Italia, Francia, Svizzera, Portogallo, Germania, Olanda, Svezia, Romania, Giappone, Argentina, USA, e il Quartetto Mitja, nato in seno alla Nuova Scarlatti e oggi in costante ascesa di consensi in campo nazionale e internazionale, tra rassegne, festival e premi prestigiosi (Giorgiana Strazzullo e Sergio Martinoli violini, Carmine Caniani viola, Veronica Fabbri Valenzuela violoncello).

Prima della musica, in linea con l’abbinamento tra musica e luoghi d’arte che caratterizza il festival UniMusic, alle ore 18.45, visita guidata alla Chiesa e al Chiostro di San Marcellino riservata al pubblico del concerto, curata da Respiriamo Arte.

Il programma musicale parte con il puro concentrato di energia del breve Concerto per archi ‘Alla rustica’ di Antonio Vivaldi, per poi passare al Quartetto per archi op. 33 n. 3 (‘Dr Vogel’) di Franz Joseph Haydn, luminoso capolavoro di classico equilibrio. Segue la Polka di Dmitri Šostakovič, delizioso saggio di ‘cubofuturismo sonoro’ tratto dal balletto L’età dell’oro del 1930. Il palermitano Giovanni Sollima (classe 1962) è un acclamato violoncellista che quando crea cerca di tradurre in musica l’empatia che vive con il suo pubblico, e così l’emozione del performer dà calore alla fantasia del compositore, che spazia dal minimalismo al rock. I suoi estrosi Sonnets et Rondeaux per quartetto d’archi, del 2007, sono costituiti da sei brevi pezzi in una sequenza sempre più serrata ed eccitante.

Dulcis in fundo, le Quattro stagioni di Astor Piazzolla (Las cuatro Estaciones porteñas) che intrecciano felicemente tradizione colta e ‘nuevo tango’: stagioni porteñas perché legate all’atmosfera e agli aromi del grande porto di Buenos Aires. Inevitabile il confronto con le Stagioni di Vivaldi e la sua Venezia, distanti più di due secoli. Piazzolla cela frammenti delle Stagioni vivaldiane all’interno della trama delle sue Estaciones, e traccia avvolgenti paesaggi interiori animati da sentimenti contrastanti, dalla dolcezza al dolore, dalla nostalgia alla più veemente passione: un ascolto da non perdere.

Costo biglietto: € 10,00

Acquisto biglietti: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net, e da un’ora prima del concerto al botteghino di San Marcellino.

Per ulteriori informazioni sul Festival UniMusic:

www.unimusic.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

INFO tel. 081.2535984– [email protected]

I PROSSIMI EVENTI

Martedì 9 luglio (ore 19.30) la Nuova Scarlatti all’Auditorium ‘Federico II’ di San Giovanni a Teduccio; venerdì 12 luglio (ore 19.30) a San Marcellino, la Nuova Scarlatti si esibirà con il violoncellista Aurelio Bertucci. Venerdì 19 luglio (ore 19.30), sempre a San Marcellino, concerto della Nuova Scarlatti con l’oboista Maurizio Marino; domenica 21 luglio (ore 20.30), appuntamento al Maschio Angioino per un programma di grande richiamo, spaziante da Scarlatti a Duke Ellington, ScarlattInJazz. Il Festival si chiude sabato 27 luglio (ore 20.30) nel Cortile delle Statue della Federico II con una proposta di forte appeal, Maria di Buenos Aires, l’appassionata, toccante ‘Opera Tango’ capolavoro di Astor Piazzolla.

OPEN MUSIC

Prove musicali del Festival aperte a tutti nel Cortile delle Statue: sabato 20 luglio e venerdì 26 luglio, con ingresso libero dalle ore 18.30 alle 20.30.

MUSICA AI MUSEI UNINA

Appuntamenti musicali abbinati alle attrazioni e alle rarità dei Musei scientifici dell’Università Federico II: Mineralogia, Fisica, Zoologia e Antropologia, situati nel bellissimo Collegio Massimo dei Gesuiti a Mezzocannone, e il Museo di Paleontologia che occupa alcune sale perfettamente restaurate dell’antico Complesso conventuale di San Marcellino. Appuntamenti previsti: giovedì 4 e 18 luglio, dalle ore 11.00 alle 12.00 ingresso gratuito ai 5 Musei; ore 12.00 piccolo concerto (a 1 euro) presso il Museo di Paleontologia (ricco di oltre 50.000 reperti fossili); giovedì 11 e 25 luglio, sempre dalle ore 11.00 alle 12.00, ingresso gratuito ai Musei e alle ore 12.00 concerto (a 1 euro) presso il Real Museo Mineralogico (considerato nel suo genere tra i più interessanti e importanti al mondo).