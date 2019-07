Giustizia e Tav: ci si posiziona in attesa della conta

Domani il Consiglio dei ministri dedicato alla giustizia, la prossima settimana il voto sulla Tav a Senato, oggi manovre di posizionamento. Lega e M5S non hanno dimenticato le frizioni dei giorni passati, ma oggi evitano lo scontro diretto. Matteo Salvini si limita a ripetere che “la pacchia e’ finita” riferendosi allo sgombero di un centro sociale a Pisa, Luigi Di Maio ne approfitta per preparare il terreno al voto in solitaria contro i lavori per la Torino-Lione. Nelle parole del capo politico dei 5 Stelle: “Si votera’ in Parlamento. E il Parlamento puo’ fermare quella linea che e’ un regalo di oltre 2 miliardi alla Francia”; “Si votera’ in Parlamento e si decidera’. Se si decidesse armi pari avremmo i voti per bloccare un’opera che spreca soldi, ma se invece si vuole vincere contro di noi, allora bisogna allearsi con i nemici di sempre. Destra e sinistra insieme, ancora una volta, d’accordo su tutto”. L’idea che si vuole suggerire e’ quella che permise in passato successi elettorali anche inaspettati, come nel 2013: noi gli unici antisistema. Tutti gli altri (anche la Lega) sono il sistema, l’elite, l’establishment. Intanto, pero’, si assicura che non corre pericoli di sorta il decreto sicurezza bis. Sempre di Maio sottolinea:”e’ un provvedimento che contiene una nostra misura che dice che se un’imbarcazione viola le nostre regole viene confiscata. Per me si vota e si va avanti”. Allo stato attuale il pronunciamento sulla Tav si articolera’ in tre documenti. Uno dei grillini, logicamente sfavorevole. Poi due favorevoli, rispettivamente di Pd e Forza Italia. La Lega non propone nulla e non votera’ niente, perche’ tanto la decisione di andare avanti con la realizzazione del progetto e’ stata gia’ annunciata, e da Giuseppe Conte in persona, quindi e’ inutile continuare a discutere. Discussioni in corso, semmai, sull’altro punto dolente dell’agenda politica, vale a dire le autonomie in materia fiscale di Lombardia e Veneto. Il presidente lombardo, Fontana, torna ad attaccare, come gia’ aveva fatto ieri, e sfida il Movimento ed il suo capo politico. Se Di Maio, dice, e’ in grado di scrivere un testo migliore del nostro, complimenti e avanti cosi’. Peccato che quanto visto finora “faccia rabbrividire”. Nel frattempo si lavora per trovare un’intes almeno sui temi della giustizia, visto che domani se ne occupera’ il Cdm. Il progetto presentato dal ministro competente, Bonafede, non suscita gli entusiasmi dell’alleato. Anche se si fa sapere che da parte della Lega non c’e’ ancora alcuna decisione in merito. Salvini lascera’ Milano Marittima domani in mattinata, la riunione del Consiglio dei ministri e’ prevista per le 15. Si vedra’. (AGI)

