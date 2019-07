ForMe, da Form Retail una soluzione innovativa per la formazione professionale e aziendale

Si chiama ForMe e promette di rivoluzionare il modo di intendere la formazione aziendale. Si tratta di una piattaforma integrata innovativa, in grado di lavorare su un database che in ogni momento può restituire skills e competenze acquisite dai lavoratori. Sarà eco-friendly (abbatterà quasi totalmente la produzione cartacea), trasparente (con sistemi di controllo fisico-tecnologico degli ingressi e uscite dagli incontri formativi), innovativa (nasce come FAD) e – soprattutto – napoletana (è realizzata da Form Retail, azienda leader nel settore della formazione).

“Per noi che crediamo moltissimo nell’innovazione – spiega il CEO di Form Retail Tommaso Isernia – questa è una giornata di festa. ForMe è in primis una piattaforma FAD (Formazione A Distanza) ricca di contenuti, ma è anche un gestionale integrato che abbatte la barriera del singolo ente formativo grazie alla condivisione dei dati utili tra i vari stakeholder. ForMe divide i dati raccolti con le imprese, può dialogare direttamente con le pubbliche amministrazioni centrale e locali, è in grado di restituire a lavoratore o impresa le abilità apprese e orientare le scelte e le esigenze formative del privato e del dipendente. Un lavoro di cui siamo particolarmente fieri”.

ForMe è stata presentata nelle scorse ore durante l’incontro di chiusura di un importante progetto formativo che ha coinvolto aziende su tutto il territorio nazionale: parliamo di COME, Competenze per il settore Metalmeccanico. L’evento, trasmesso anche in streaming sui profili social di Form Retail, ha visto tra gli altri la partecipazione di Chiara Marciani (assessore alla Formazione in Regione Campania).

“Questo – afferma la Marciani – è un sistema giusto ed efficace in cui si parte dal fabbisogno delle imprese per sviluppare soluzioni di formazione che non siano fatte a tavolino, in maniera astratta. Il progetto COME mette insieme le imprese, gli esperti della formazione, i lavoratori e le istituzioni (a supporto di chi porta avanti questi progetti) per portare avanti un discorso capace di creare risultati tangibili in termini di occupazione per il nostro territorio e non solo”.

IL PROGETTO COME

COME è un progetto formativo portato avanti da Form Retail con Galgano Informatica ed Eventitalia . Ha coinvolto 68 aziende in diverse regioni del territorio nazionale (Campania, Lombardia, Abruzzo e Piemonte) per un totale di 458 lavoratori e oltre 2000 ore di formazione. L’obiettivo finale di COME è dotare le realtà imprenditoriali (industriali e artigianali) di un know-how che spazi dalle cloud technology all’utilizzo dei big data, concentrandosi su digitalizzazione e analisi dei processi aziendali al fine di ottimizzarli. Partner del progetto l’ITIS Leonardo Da Vinci di Napoli e il Dipartimento DIETI della Federico II mentre nel comitato scientifico spiccano nomi come quelli di Francesco Bifulco, Raffaele Sibilio e per l’Industria 4.0 il professor Antonio Pescapè.

Il progetto è stato finanziato da Fondimpresa, fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. L’obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l’innovazione e lo sviluppo.