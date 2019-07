C.R. Campania, Zigarelli: “Soddisfatti per stipula accordo con Medmar e Caremar. Sconti per le società di calcio”

Facilitare i collegamenti delle società sportive che saranno chiamate a disputare gare sulle isole campane. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato questa mattina dal Comitato Regionale Campania L.N.D. – F.I.G.C. con Medmar S.p.A e Caremar S.p.A, due delle principali compagnie di navigazione marittima italiane. In occasione di partite da disputare nelle isole di Capri, Ischia e Procida, i calciatori e le calciatrici, i dirigenti, gli allenatori e lo staff delle società campane di calcio dilettantistico e di settore giovanile e i genitori degli atleti e delle atlete potranno godere di una scontistica per l’acquisto dei biglietti di navigazione. Il piano tariffario agevolato prevede: 10 euro (andata e ritorno) per i passeggeri, 40 euro (andata e ritorno) per auto, 150 euro (andata e ritorno) per bus.

“Un sostegno tangibile alle società del calcio campano, che operano raggiungendo grandi risultati, nonostante le tante difficoltà economiche e strutturali. L’accordo con due realtà così importanti come Medmar e Caremar, conferma la volontà della nostra governance di rispondere alle esigenze societarie con soluzioni concrete, che consentano di svolgere le attività sportive, e incoraggino il più possibile il loro lavoro nei territori di riferimento e non solo”. Così il Presidente del C. R. Campania, Carmine Zigarelli.