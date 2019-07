Alla Mostra di Venezia non c’è spazio per ‘Terra Mia’, film contro la ‘ndrangheta: sconcerto e indignazione

Una lettera rivolta alla produzione Index Production che lascia pochissime speranze. “Sono estremamente dispiaciuto di dovervi informare che non è stato possibile trovargli una collocazione all’interno del nostro programma a causa dell’ingente numero di film ricevuti” scrive il direttore Alberto Barbera, della Fondazione ‘La Biennale’ di Venezia. In altre parole il film “TERRA MIA, non è un Paese per santi” che racconta del ritorno della democrazia nel Paese simbolo di San Luca, la reazione della comunità contro la Ndrangheta, prodotto da Index Production, con la regia di Ambrogio Crespi, non correrà alla prossima edizione del Festival. La motivazione: “Abbiamo già troppi film” non entra nel merito della qualità della pellicola che è artisticamente ineccepibile.

Una pellicola che racconta, in una ora circa, la reazione di una comunità, il desidero di riscatto e legalità. Un viaggio con testimoni del territorio e simboli nazionali. C’è il dirigente scolastico di San Luca Mimma Cacciatore, il testimone di giustizia Benedetto Zoccola, il giornalista d’inchiesta Michela Inserra, il comandante dei Carabinieri Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana Careri, fidanzata del carabinieri ucciso dall’Ndrangheta. C’è il prete anticamorra Don Luigi Merola. Per il docufilm a scendere in campo è Klaus Davi che, oltre ad esserne l’autore, è anche consigliere comunale del comune di San Luca. “Chiedo al direttore Barbera, uomo saggio e attento alle istanze degli svantaggiati, di rivedere il film e di consentirci di concorrere o di trovare uno spazio dedicato per portare questa opera di cultura contro la criminalità organizzata all’attenzione di tutti. La motivazione lascia una porta aperta, a mio avviso, e mi auguro che ci possa essere un ripensamento. Sono pronto anche ad incontrarlo quando lo riterrà opportuno”.

All’appello di Davi si uniscono politici di ogni schieramento politico.

“Sconcerta l’esclusione del docu-film ‘Terra mia, non è un Paese per santi’ di Ambrogio CRESPI dalla 76esima Mostra internazionale del Festival di Venezia. Una pellicola che in un’ora riesce a raccontare il riscatto di San Luca, il piccolo paese della Locride per anni ritenuto culla della ‘ndrangheta e che finalmente, grazie alla forza di volontà della sua comunità, è riuscito a darsi un’amministrazione dopo anni di commissariamento. Riscatto, legalità, il ritorno dello Stato. E’ l’Italia che si rialza e trova il coraggio di liberarsi di etichette infamanti, quella che doveva trovare il suo giusto spazio in una vetrina così importante”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Spiace che non si siano colti i meriti artistici oltre che lo straordinario valore simbolico di questo documentario a tal punto da non riuscire a trovarvi collocazione in nessuna delle sezioni della rassegna. Confidiamo in un ravvedimento, in una proiezione speciale. Sempre che parlare di un’Italia svantaggiata e criminale, ma che a quella criminalità guarda in faccia e che affronta con valore, non rappresenti un impedimento dirimente francamente incomprensibile”, aggiunge Bernini.

“Mi unisco all’appello di Klaus Davi per riamettere il film contro la ‘Ndrangheta alla Mostra del Cinema di Venezia. La Direzione di questa importantissima rassegna cinematografica non può restare insensibile davanti all’ottimo lavoro, quello di Ambrogio CRESPI, del film ‘Terra mia, non è un Paese per santi’, che racconta la reazione della comunità di San Luca contro la ‘Ndrangheta, dove si è riusciti finalmente ad eleggere una amministrazione comunale. E’ una storia corale di lotta e di coraggio, in quel Comune della Calabria il vuoto istituzionale è stato colmato con orgoglio da tutti i cittadini. E’ un esempio da condividere con tutti”. Così in una nota l’On.Renata Polverini (Fi) si unisce all’appello di Klaus Davi perché il film, che la mostra di Venezia non ha voluto, possa entrare nel cartellone del Lido.

“Le parole di Klaus Davi a Barbera mi hanno colpito per la loro misura e il loro garbo. Il film ”Terra mia, non è un Paese per santi” di Ambrogio CRESPI di cui Davi, per esperienza di vita vissuta, ne è autore non è entrato in rassegna. ”Chiedo al direttore Barbera, uomo saggio e attento alle istanze degli svantaggiati, di rivedere il film e di consentirci di concorrere per portare questa opera di cultura contro la criminalità organizzata all’attenzione di tutti”. Come se non l’antimafia ma il coraggio di stare al petto con la mafia dovesse chiedere un posto in punta di piedi, quasi in silenzio. Il silenzio di San Luca senza sindaco per 6 anni non lo vogliamo più sentire. Senza troppe scuse si trovi uno spazio dedicato al lavoro di CRESPI”. Così Giacomo Portas, leader dei moderati del Pd, si unisce all’appello di Klaus Davi perché il film, che la mostra di Venezia non ha voluto, possa entrare nel cartellone del Lido.

“Nel cartellone di Venezia non è entrato il film ‘Terra mia, non è un Paese per santi’ di Ambrogio CRESPI che racconta la reazione della comunità del paesino di San Luca contro la ‘Ndrangheta, dove si è riusciti finalmente ad eleggere una amministrazione comunale. Klaus Davi, che è anche consigliere comunale del comune di San Luca, lancia un appello che rilanciamo con convinzione. La Direzione di Barbera sarà libera di fare le sue valutazioni ma se ci lamentiamo che l’Italia non è un Paese per giovani lasciateci almeno i Santi, e con loro la speranza. Aver ridato un Consiglio Comunale alla città è una bellissima storia che deve essere raccontata”. Così la senatrice Lina Lunesu (Lega) si unisce all’appello di Klaus Davi perché per il film, che la mostra di Venezia non ha voluto, possa entrare nel cartellone del Lido.

“Barbera raccolga l’appello di Davi, la Mostra di Venezia spalanchi le sue porte all’impegno civile. L’arte cinematografica si confermi strumento di riscatto sociale. #terramia”. Così su Twitter il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.