Pd, Lorenzo Guerini: la base riformista si incontra a Montecatini dal 5 al 7 luglio

“L’Italia che non rinuncia al profilo piu’ innovativo e riformista del Pd si ritrova a Montecatini dal 5 al 7 luglio per una tre giorni di dibattiti, idee e approfondimenti. Base riformista si presenta e presenta il suo manifesto per il Paese”. E’ quanto si legge in una nota della corrente guidata da Lorenzo Guerini. “Nella prima convention dell’area che fa riferimento alla minoranza dem (ma maggioritaria nei gruppi parlamentari) sono previste quattro tavole rotonde: la prima, venerdi’ 5 luglio alle 19, dal titolo ‘E’ ancora possibile cambiare l’Italia’ vede la partecipazione di Stefano Allievi, Marco Bentivogli e Veronica De Romanis per una discussione su lavoro, immigrazione e conti pubblici. Sabato 6 luglio doppio appuntamento: la mattina alle ore 10 ‘Il populismo e’ una tigre di carta’ con Bernard Dika, Alex Orlowski, Massimiliano Panarari e Mario Rodriguez che introdurranno la discussione sulla narrazione alternativa al grilloleghismo e nel pomeriggio alle ore 15 un focus sulle citta’ con i sindaci del Pd dal titolo “La buona amministrazione delle comunita’, la cura della nazione”. Domenica 7 luglio alle ore 10 Francesco Clementi e Claudia Mancina apriranno la discussione sul rinnovamento del Pd e sul partito che servirebbe alla sinistra e all’Italia (“Quale partito serve all’Italia?”), mentre alle ore 12.30 le conclusioni politiche della convention con la presentazione del Manifesto dell’italia riformista. Alla tre giorni, che sara’ aperta al pubblico, parteciperanno parlamentari, sindaci, amministratori locali e militanti del Pd”, conclude la nota.

