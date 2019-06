Meteo, da venerdi’ Anticiclone africano: fine giugno bollente

L’anticiclone delle Azzorre gia’ da ieri ha riportato su molte regioni valori termici meno bollenti. Ma con il prossimo fine settimana arrivera’ un’ondata d’aria africana, ‘antipasto’ di quella che si rivelera’ essere una “violenta ed anomala ondata di caldo su tutta l’Italia”. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui da oggi a giovedi’ il tempo dovrebbe restare sereno un po’ ovunque ad eccezione dei soliti temporali pomeridiani che potranno colpire i rilievi alpini e, localmente, alcuni tratti della dorsale appenninica centrale. Lo scenario dovrebbe cambiare profondamente da venerdi’ 21, quando tornera’ gradualmente ad avanzare verso il nostro Paese l’Anticiclone africano: dal giorno del solstizio d’estate e per tutto il successivo weekend i temporali diverranno via via meno frequenti, fino a scomparire sugli Appennini mentre le temperature saliranno sensibilmente ad iniziare dalle due isole maggiori e dal centro-sud, soprattutto tra sabato e domenica. Il problema e’ che secondo ilmeteo.it “questo deciso aumento termico potrebbe essere solo un assaggio di quanto potra’ accadere nel corso della successiva settimana. Secondo le ultime elaborazioni, il mese di giugno si chiudera’ con un ulteriore e preoccupante risalita dell’Anticiclone africano, il quale andrebbe ad innescare una violenta ed anomala ondata di caldo su tutta l’Italia”.

