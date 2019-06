Il Papa riprenderà udienze generali ad agosto: vacanze all’ombra del cupolone

Il Papa riprenderà le udienze generali ad agosto. Oggi a piazza San Pietro l’ultima udienza generale alla presenza di 13 mila tra fedeli e pellegrini ai quali ha augurato ‘un buon riposo estivo’ . Il Pontefice, con l’arrivo di luglio, trascorrerà le vacanze all’ombra del Cupolone per il settimo anno consecutivo.

Per Francesco, come ha avuto modo di dire lui stesso negli anni, “le vacanze sono un momento per riposarsi, ma anche per rigenerarsi nello spirito, specialmente leggendo con più calma il Vangelo”.

Bergoglio rimarrà dunque in Vaticano cercando di rallentare i ritmi dettati da un’ agenda sempre assai fitta di impegni e magari si ritaglierà anche un po’ di tempo per qualche passeggiata al tramonto nei Giardini Vaticani. Resterà naturalmente l’Angelus domenicale come appuntamento ufficiale.