Fondazione Banco di Napoli presenta nuova collezione di opere d’arte e lancia l’Associazione ‘Amici della Fondazione’ con il magistrato Alfredo Guardiano Presidente

Nuova collezione d’arte contemporanea e l’associazione ‘Amici della Fondazione’: due le novità che interessano la vita della Fondazione Banco di Napoli. Sculture, ritratti, fotografie e dipinti di eccellenza sono stati dati in comodato d’uso gratuito con la collaborazione della Fondazione Plart per una “mostra permanente” allestita nelle sale e nei corridoi della sede di via Tribunali 213 della Fondazione bancaria che ha la promozione culturale tra le sue principali missioni. Ecco i nomi delle 13 grandi firme tutte di origine napoletana che hanno partecipato al bando della Fondazione Plart: Felix Policastro, Enza Monetti, Marcello Cinque, Maurizio Elettrico, Matteo Fraterno, Gaetano Di Riso, Cherubino Gambardella, Luciano Romano, Fabio Donato, Sergio Riccio, Enzo Palumbo, Antonio Cervasio, Ana Gloria Salvia.

“Vogliamo sperimentare percorsi di apertura verso mondi inesplorati consapevoli che l’arte è lo strumento per l’innovazione e l’inclusività”, ha spiegato il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto. “Il linguaggio dell’arte è stimolo da sempre allo sviluppo delle idee e delle condotte umane”, ha aggiunto Orazio Abbamonte, delegato alla Cultura. Ufficializzata inoltre la nascita dell’associazione senza scopo di lucro “Amici della Fondazione Banco di Napoli” presieduta dal magistrato napoletano Alfredo Guardiano che ha così commentato l’avvio di questa avventura culturale: “Respiro un particolare entusiasmo nella nuova governance della Fondazione. Svolgeremo con l’Associazione un’attività di natura culturale con grande convinzione – ha detto -. Siamo consapevoli che soltanto attraverso la cultura si rifonda una comunità in un tessuto sociale così sfrangiato come quello attuale. La cultura quindi come un ponte verso l’Europa”.

Correlati