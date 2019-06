Elezioni, Sud Sardegna: eletti 9 sindaci. A Caltanisetta prima donna

Eletti i nove sindaci nei comuni al voto nella Provincia Sud Sardegna. A Calasetta vince Claudia Mura, per la prima volta un sindaco donna nel paese dell’Isola di Sant’Antioco. Ad Esterzili vince Renato Melis, che con una unica lista in campo doveva solo superare il quorum, così come a Genoni, dove vince Gianluca Serra. A Guasila vince Paola Casula, a Samatzai Enrico Cocco è il nuovo sindaco. A San Gavino Montreale è riconfermato sindaco Carlo Tomasi, a Sant’Anna Arresi vince Anna Maria Teresa Diana, a Serrenti vince Pantaleo Talloru e a Vilasimiius il sindaco è Gianluca Dessì.

Correlati