Reddito di cittadinanza, Inps: oltre un milione domande. Campania prima

Sono oltre un milione (1.016.977) le domande per il reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l’Inps in una nota da cui emerge che in testa si conferma la Campania con oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con oltre 161 mila domande.

Subito dopo, con circa 90 mila domande ciascuna si piazzano Lazio (93.048), Lombardia (90.296) e Puglia (90.008). Chiudono la classifica Friuli Venezia Giulia e Basilicata con circa 12mila richieste e ancora più in fondo il Trentino Alto Adige (3.695) e Val d’Aosta (1.333).