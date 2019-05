Pressing M5S su salario minimo: legge entro settembre

M5S stelle in pressing sul salario minimo orario. Sarà legge entro l’estate, è la promessa ribadita dal vicepremier Luigi Di Maio alla vigilia della scadenza degli emendamenti in Parlamento. Il Movimento difende la propria proposta, che però non convince le parti sociali: domani, proprio al ministero del Lavoro, dovrebbe intanto tenersi un incontro con i sindacati su questo tema. Nonostante il testo, viene spiegato da fonti parlamentari, è difficile che possa approdare all’esame dell’Aula di Palazzo Madama prima delle elezioni europee a causa del calendario dei lavori, nei prossimi giorni i gruppi parlamentari sono destinati a confrontarsi nel merito. La proposta targata 5S punta a introdurre un salario minimo orario pari a 9 euro lordi, la soglia sotto la quale – è la convinzione di Di Maio, sottolineata in questi giorni di campagna elettorale – vuol dire essere “sfruttati”. Più defilata la Lega: il sottosegretario al Lavoro ed esponente leghista Claudio Durigon ha spesso parlato di legge cornice e della necessità di combattere il dumping contrattuale. Ed è proprio sui dubbi del partito di Salvini che alcuni nel Pd, che oggi reputano difficile qualsiasi intesa con i 5S, sperano di poter far leva per ottenere modifiche in Parlamento. Il Partito democratico infatti è pronto a tradurre in emendamenti la propria proposta che fa leva su una concezione alternativa rispetto ai colleghi 5S: i Dem guardano ai contratti nazionali e puntano a rendere legale i minimi tabellari, sostenendo che l’impostazione del Movimento nei fatti comporti rischi di ottenere effetti opposti a quelli sperati e dunque di ribassare le paghe dei lavoratori. Altro fronte che puntano ad aprire i Dem, è quello della disparità di trattamento economico fra le donne e gli uomini: e anche in questo caso l’orientamento è quello di tradurre in emendamento una proposta di legge che il partito ha in cantiere e che punta a mettere in campo dei meccanismi per riequilibrare le differenze degli stipendi motivate esclusivamente dalla differenza di genere.

