Pedofilia, Mattarella: “Inaccettabile violenza, rafforzare prevenzione”

“Pedofilia e pedopornografia costituiscono una grave, inaccettabile violenza sui minori, che reca danni allo sviluppo delle loro personalità e produce così ferite profonde alla comunità nel suo insieme”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge del 4 maggio 2009, “un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di contrastare atti e comportamenti, che rappresentano peraltro una violazione di fondamentali principi sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, si legge in una nota del capo dello Stato. “In Italia e nel mondo troppi bambini e adolescenti sono vittime di abusi sessuali, non di rado perpetrati all’interno della stessa famiglia – prosegue il presidente -. L’uso crescente dei mezzi telematici e dei social network da parte dei minori accrescono le possibilità per organizzazioni criminali e per singoli adulti di intercettare le potenziali vittime: l’enorme diffusione di immagini pedopornografiche ne è la drammatica conseguenza”. “I risultati raggiunti grazie a un’avanzata legislazione e all’azione coordinata di magistratura e forze dell’ordine sono stati preziosi – prosegue – ma è necessario potenziare la prevenzione, intensificando iniziative nelle scuole che educhino bambini e ragazzi a un uso consapevole della rete, e nel contempo aiutino i genitori a essere più attenti e partecipi alla vita e alle relazioni dei propri figli”. “La lotta contro le varie forme di abuso passa anche attraverso una corretta preparazione di tutti coloro che partecipano all’educazione dei giovani – continua -.Va incrementata la sinergia con le istituzioni, a ogni livello, in modo che gli operatori della scuola, dei servizi sociali, dei centri di primo soccorso siano in grado, attraverso l’ascolto attento e competente, di individuare precocemente il disagio e i segnali del trauma per intervenire in maniera efficace”.

