Papa Francesco: non abbiate paura di essere i santi di cui c’e’ bisogno

“Non abbiate paura di essere i santi di cui questa terra ha bisogno, una santita che non vi togliera forza, vita o gioia; anzi, proprio al contrario, perche giungerete voi e i figli di questa terra ad essere quello che il Padre sogno quando vi creo. Cosi’ PapaFrancesco ha concluso la sua omelia in piazza Knyaz Alexandar I, a Sofia in Bulgaria. Nell’omelia Papa Francesco ha citato anche l’Esortazione rivolta ai giovani, scritta di recente. “Una Chiesa giovane, una persona giovane, non per l’eta’ ma per la forza dello Spirito, ci invita a testimoniare l’amore di Cristo, un amore che incalza e ci porta a essere pronti a lottare per il bene comune, servitori dei poveri, protagonisti della rivoluzione della carita’ e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e superficiale”.

