Papa a Sofia: “Non chiudete cuori a chi bussa a porta”

Papa Francesco ha scelto la Bulgaria, “luogo d’incontro tra molteplici culture, ponte tra l’Europa dell’Est e quella del Sud”, per lanciare ancora una volta il suo appello a non chiudere le porte in faccia a chi cerca rifugio. E lo fa in un Paese dove da anni e’ eretta una barriera di 200 chilometri di filo spinato al confine con la Turchia. Nella centralissima piazza Atanas Burov, a Sofia, il Papa parla alle autorita’. Si rivolge al presidente Rumen Radev, che ha al suo fianco il premier Boyko Borisov, ma il suo messaggio e’ destinato a tutto il Continente. “A voi, che conoscete il dramma dell’emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, il cuore e la mano – come e’ nella vostra tradizione – a chi bussa alle vostre porte”. Francesco esorta inoltre l’esecutivo di Sofia a continuare a impegnarsi “per creare le condizioni affinche’ i giovani non siano costretti a emigrare”. L’emigrazione di massa e “l’inverno demografico che sta colpendo tutta l’Europa” hanno lasciato interi villaggi disabitati. Il Pontefice fa appello quindi al dialogo in una terra dove “la diversita’ e’ ricchezza” e chiama ogni religione a “promuovere il pieno rispetto della persona e a rifiutare ogni forma di violenza per sconfiggere coloro che cercano di strumentalizzarla”. Sul volo papale, commentando l’assenza di messe in Sri Lanka dopo le stragi, aveva sottolineato che “vi sono piu’ martiri oggi di un tempo”. Nella sua visita al Santo Sinodo, accompagnato dal metropolita Antonio e ricevuto dal Patriarca Neofit, con cui si e’ abbracciato, ha invitato al cammino di dialogo “ogni giorno piu’ necessario”, concentrandosi sull’ecumenismo del sangue, del povero e della missione. Ha richiamato, a piu’ riprese, i santi Cirillo e Metodio, i fratelli greci, evangelizzatori dei popoli slavi, che “hanno molto da dirci anche per quanto riguarda l’avvenire della societa’ europea”. “Sono stati in un certo senso i promotori di un’Europa unita e di una pace profonda fra tutti gli abitanti del continente, mostrando le fondamenta di una nuova arte di vivere insieme” A loro il Papa ha dedicato una preghiera in silenzio nella cattedrale patriarcale prima della recita del Regina Coeli a cui, secondo gli organizzatori locali, hanno presenziato circa 3 mila persone. L’altra figura che e’ emersa spesso nei riferimenti del Santo Padre e’ Giovanni Paolo XXIII, il “santo bulgaro” che qui ha “imparato ad apprezzare la Chiesa Orientale, instaurando rapporti di amicizia con le altre confessioni religiose”. E il patriarca Neofit ha riconosciuto questo rapporto: “Papa Giovanni Paolo II e’ stato nostro ospite nel 2002. Dopo soli 17 anni Ella e’ il secondo Papa che viene in Bulgaria, il che non sapremmo spiegarci, se non come un atteggiamento davvero speciale”. Alla messa in piazza Knyaz Alexandar I, seguita da almeno 7 mila persone (i cattolici in tutto il Paese sono circa 70 mila, l’1 per cento della popolazione) Francesco ha esortato i fedeli a “non aver paura di essere i santi di cui questa terra ha bisogno”.

Fonte Foto: Rainews