Musica, scena e arte a San Marcellino con il Concerto della Scarlatti per Tutti

Domenica 26 maggio, nella splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino, n. 10), concerto della Scarlatti per Tutti, costola amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti nata attorno alla Nuova Orchestra Scarlatti: un appuntamento ricco di vari elementi di interesse, tra musica, teatro e attrazioni artistiche.

Prima della musica, alle ore 18.15, visita guidata a cura dell’associazione Respiriamo Arte riservata al pubblico del concerto, che potrà gustare tutte le bellezze del Chiostro e della Chiesa di San Marcellino, autentico scrigno di splendori barocchi, da Belisario Corenzio a Massimo Stanzione, dal Vaccaro al Vanvitelli.

Quindi alle ore 19.00, il concerto della Scarlatti per Tutti, un programma musicale vario e godibilissimo dalla prima all’ultima nota: da Alessandro Scarlatti a una brillante Sinfonia dello Chevalier de Saint Georges, l’avventuroso ‘Mozart nero’ originario della Guadalupa; dal lirismo avvolgente di Méditation dalla Thaïs di Massenet e di Vocalise di Rachmaninov a una rara canzone di Enrico Caruso; da un celebre e cullante Tango di Albéniz al sogno disneyano di Someday My Prince Will Come; dall’inedito 103 di Bruno Persico, poliedrico musicista partenopeo sempre in equilibrio tra jazz e classico, all’estro neobarocco del Concerto Palladio di Karl Jenkins.

All’interno del programma, tra una serie di brani musicali e l’altra, Beatrice Baino, attrice, regista, autrice di teatro, darà voce a due suoi suggestivi monologhi ispirati ad antiche leggende napoletane.

Costo biglietto: € 5,00

Acquisto biglietti : presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net , e da un’ora prima del concerto al botteghino di San Marcellino.

INFO: 081.2535984 – [email protected]