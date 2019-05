Musica e arte a San Marcellino con visita guidata e concerto del Megaride Ensemble

Sabato 1 giugno 2019, un nuovo appuntamento che coniuga grande musica e bellezze artistiche. Nella preziosa cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino, n. 10), la Nuova Orchestra Scarlatti ospita nella sua programmazione un concerto per fiati del Megaride Ensemble: i giovani strumentisti, molti dei quali si sono formati nell’Orchestra Scarlatti Junior, proporranno alcuni amati brani cameristici di Haydn, Mozart, Rossini e Gounod.

Prima della musica, alle ore 18.15, visita guidata a cura dell’associazione Respiriamo Arte riservata al pubblico del concerto, che potrà gustare tutte le bellezze del Chiostro e della Chiesa di San Marcellino, autentico scrigno di splendori barocchi, da Belisario Corenzio a Massimo Stanzione, dal Vaccaro al Vanvitelli.

Quindi alle ore 19.00, avrà inizio il concerto: si parte con F. J. Haydn e il suo Divertimento per quintetto di fiati in si bemolle maggiore, deliziosa conversazione musicale nello spirito della ‘Nachtmusik’, brillante genere di intrattenimento che nel ‘700 allietava le serate di corti, ville e palazzi; segue la Serenata n. 12 in do minore per fiati K 388 di W. A. Mozart, ‘musica notturna’ anche questa, ma carica di colori, incanti e suggestioni diverse: un vero capolavoro. Sarà poi la volta di un prodigioso Rossini appena dodicenne con la sua Sonata a quattro n. 1, che nella versione per fiati sfoggia un’eleganza, un’inventiva, un brio nei quali già si assapora il gusto irresistibile del suo teatro. Si chiude con un’altra luminosa pagina, la Petite Symphonie per nonetto di fiati, scritta nel 1885 dal grande compositore francese Charles Gounod, un capolavoro della maturità, pieno di grazia ed esprit.

Costo biglietto: € 8,00

Acquisto biglietti: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net, e da un’ora prima del concerto al botteghino di San Marcellino.

INFO: 081.2535984 – [email protected]