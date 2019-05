iPhone XI con tripla fotocamera quadrata: ecco tutte le info

Il prossimo iPhone arriverà solo in autunno ma sono già trapelate le prime immagini della sua custodia, che vanno a confermare le indiscrezioni sulle fotocamere circolate in precedenza. Stando ai rendering diffusi da SlashLeaks, l’iPhone XI dovrebbe avere un comparto fotografico disposto a quadrato, con tre sensori e un flash Led.

In base alle immagini, la collocazione delle fotocamere ricorda quella del Mate 20 Pro di Huawei. Anziché essere centrale, però, il quadrato che contiene i sensori è posto in alto a destra. Altra differenza riguarda la disposizione: le fotocamere non sono distribuite simmetricamente come lo smartphone cinese, ma a triangolo.

I rumors circolati finora indicano che gli eredi di iPhone XS e XS Max potrebbero montare tre sensori posteriori da 12 megapixel e uno frontale sempre da 12 megaxipel. Il successore dell’iPhone XR avrebbe sul retro solo una doppia fotocamera. Per il melafonino del 2019, inoltre, Apple potrebbe copiare una funzionalità dagli smartphone dei rivali Huawei e Samsung: la possibilità di usare il retro del telefono come una piastra di ricarica senza fili, per ridare energia ad altri dispositivi.

Come il Mate 20 Pro e il P 30 Pro di Huawei, e il Galaxy S10 di Samsung, anche l’iPhone potrebbe essere usato per ricaricare wireless un altro smartphone oppure, restando nell’ecosistema della Mela, per dare la carica agli AirPods 2. A differenza dei concorrenti, la ricarica wireless potrebbe essere bilaterale. (ANSA)

Foto: ANSA