Il Papa domenica parte per Bulgaria e Macedonia Nord: ecco programma

E’ un programma molto denso quello che attende il Papa nel viaggio apostolico in Bulgaria e nella Repubblica di Macedonia del Nord, il ventinovesimo del pontificato, in calendario da domenica 5 a martedì 7 maggio. Dodici i discorsi che Francesco pronuncerà nei tre giorni di visita nei due Paesi balcanici. Il Pontefice partirà domenica mattina alle 7.00 da Roma-Fiumicino per Sofia, dove atterrerà alle 10.00 locali, con l’accoglienza ufficiale all’aeroporto internazionale, seguita dall’incontro col primo ministro Bojko Borisov nella Governmental Lounge dello scalo aereo. La cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà poi alle 10.40 nella piazza antistante il Palazzo presidenziale, nel quale il Papa alle 11.00 renderà la sua visita di cortesia al presidente della Repubblica Rumen Radev. L’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico avrà luogo invece alle 11.30 nella Piazza Atanas Burov. Previste quindi la visita al Patriarca Neofit e al Santo Sinodo alle 12.00 nel Palazzo del Santo Sinodo, la preghiera in silenzio alle 12.50 davanti al Trono dei santi Cirillo e Metodio nella Cattedrale Patriarcale di San Alexander Nevsky, accompagnato dal metropolita, e la recita del Regina Coeli alle 13.00 nella Piazza di San Alexander Nevsky. Nel pomeriggio alle 16.45 il Papa celebrerà la messa nella Piazza Knyaz Alexandar I. La giornata di lunedì 6 si aprirà alle 8.30 con la visita del Pontefice a un campo profughi vicino Sofia. Francesco partirà poi alle 9.30 in aereo per Rakovsky, il ‘cuore’ cattolico della Bulgaria, dove alle 11.15 celebrerà la messa con le prime comunioni a 242 bambini di tutte le parrocchie bulgare nella Chiesa del Sacro Cuore, pranzando poi alle 13.00 con i vescovi del Paese nel Convento delle Suore Francescano e incontrando alle 15.30 la comunità cattolica nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 17.15 la partenza per il ritorno a Sofia dove il Papa, in Piazza Nezavismost, presiederà alle 18.15 l’incontro e la preghiera per la pace alla presenza degli esponenti delle varie confessioni religiose in Bulgaria. Martedì 7, dopo la cerimonia di congedo dalla Bulgaria all’aeroporto di Sofia, il Papa partirà alle 8.20 per Skopje, dove atterrerà alle 8.15 locali, con l’accoglienza ufficiale allo scalo internazionale della capitale macedone. Seguiranno, alle 9.00, la cerimonia di benvenuto nel Cortile del Palazzo Presidenziale, alle 9.15 la visita di cortesia al presidente Gjorge Ivanov, alle 9.30 l’incontro con il primo ministro Zoran Zaev, alle 9.45 quello con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nella Mosaique Hall del Palazzo Presidenziale, e alle 10.20 la visita al Memoriale Madre Teresa con la presenza dei leader religiosi e l’incontro con i poveri. Francesco celebrerà quindi la messa alle 11.30 nella Piazza Macedonia e, dopo il pranzo alle 13.30 col seguito papale, sarà protagonista alle 16.00 dell’incontro ecumenico e interreligioso con i giovani nel Centro Pastorale, mentre alle 17.00 incontrerà i sacerdoti, le loro famiglie e i religiosi nella Cattedrale. Dopo la cerimonia di congedo all’aeroporto, il Papa partirà per Roma alle 18.30, con arrivo a Ciampino previsto per le 20.30.

