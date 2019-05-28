Elezioni europee: ecco tutti gli eletti
Ecco gli eletti alle elezioni europee
NORD OVEST
LEGA 9 MEP
SALVINI MATTEO 696.027
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA 89.767
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA 44.971
TOVAGLIERI ISABELLA 32.395
LANCINI DANILO OSCAR 21.957
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI 19.194
ZAMBELLI STEFANIA 18.803
PANZA ALESSANDRO 18.207
ZANNI MARCO 18.019
CAMPOMENOSI MARCO tbc 17.788
PD 5 MEP
PISAPIA GIULIANO 269.657
TINAGLI IRENE 106.710
MAJORINO PIERFRANCESCO 93.538
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA 79.795
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI 51.730
M5S – 2 MEP
EVI ELEONORA 17.067
BEGHIN TIZIANA 15.039
FORZA ITALIA – 2 MEP
BERLUSCONI SILVIO 187.601
SALINI MASSIMILIANO 37.231
COMI LARA tbc 32.365
FDI _ 2 MEP
MELONI GIORGIA 92.857
FIDANZA CARLO 10.919
FIOCCHI PIETRO (tbc) 9.339
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NORD EST
LEGA – 7 MEP
SALVINI MATTEO 551.315
BIZZOTTO MARA 94.812
DA RE GIANANTONIO DETTO TONI 43.418
BORCHIA PAOLO 37.406
BASSO ALESSANDRA 25.377
LIZZI ELENA 25.295
DREOSTO MARCO 23.179
CONTE ROSANNA TBC 19.424
PD – 4 MEP
CALENDA CARLO 276.413
GUALMINI ELISABETTA 77.577
DE CASTRO PAOLO 52.254
MORETTI ALESSANDRA 51.234
M5S – 2 MEP
ZULLO MARCO 16.046
PIGNEDOLI SABRINA 13.768
FORZA ITALIA ( 0)
SVP 1 MEP
DORFMANN HERBERT 100.441
FdI – 1 MEP
MELONI GIORGIA 74.976
BERLATO SERGIO ANTONIO ( TBC) 19.459
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CENTRO
LEGA – 6 MEP
SALVINI MATTEO 517.966
CECCARDI SUSANNA 48.294
RINALDI ANTONIO MARIA 48.178
BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 39.336
BALDASSARRE SIMONA RENATA 35.380
REGIMENTI LUISA 34.962
ADINOLFI MATTEO ( TBC) 32.606
PD 4 MEP
BONAFE’ SIMONA 169.408
BARTOLO PIETRO 140.000
SASSOLI DAVID MARIA 128.533
SMERIGLIO MASSIMILIANO 73.059
GUALTIERI ROBERTO ( TBC) 67.373
M5S – 2 MEP
CASTALDO FABIO MASSIMO 43.601
RONDINELLI DANIELA 41.200
FORZA ITALIA – 2 MEP
TAJANI ANTONIO 69.009
DE MEO SALVATORE 22.813
FDI – 1 MEP
MELONI GIORGIA 130.143
PROCACCINI NICOLA ( TBC) 45.329
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CIRCOSCRIZIONE SUD
M5S – 6 MEP
GEMMA CHIARA MARIA 86.417
FERRARA LAURA 78.265
PEDICINI PIERNICOLA 58.901
D’AMATO ROSA 38.621
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 37.838
FURORE MARIO 32.046
LEGA – 5 MEP
SALVINI MATTEO 357.444
CASANOVA MASSIMO 65.262
CAROPPO ANDREA 50.671
VUOLO LUCIA 41.715
GRANT VALENTINO 36.803
SOFO VINCENZO ( TBC) 32.087
PD – 4 MEP
ROBERTI FRANCO 149.553
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 83.321
COZZOLINO ANDREA 81.328
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 79.248
Forza Italia 2 MEP
BERLUSCONI SILVIO 187.856
PATRICIELLO ALDO 83.532
MARTUSCIELLO FULVIO (tbc) 47.535
FdI – 1MEP
MELONI GIORGIA 128.616
FITTO RAFFAELE (tbc) 87.774
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ISOLE
M5S – 2 MEP
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 117.211
CORRAO IGNAZIO 115.820
LEGA – 2 MEP
SALVINI MATTEO
241.632
TARDINO ANNALISA 32.884
DONATO FRANCESCA (tbc) 28.224
PD – 2 MEP
BARTOLO PIETRO 135.907
CHINNICI CATERINA 113.248
SODDU ANDREA (TBC) 69.918
FORZA ITALIA – 1 MEP
BERLUSCONI SILVIO 90.770
MILAZZO GIUSEPPE (tbc) 74.750
FRATELLI D’ITALIA 1 MEP
MELONI GIORGIA 63.564
STANCANELLI RAFFAELE (tbc) 30.321