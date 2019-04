San Vitaliano, Noesi Evolution: al via il corso gratuito ‘addetto alla gestione delle risorse umane’

Nelle sede di San Vitaliano di Noesi Evolution si terrà il corso gratuito per ‘addetto alla gestione delle risorse umane’.

Il corso in oggetto è finanziato da Forma.Temp ed è rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati da una Agenzia per il Lavoro, e commissionato dall’Agenzia per il Lavoro NETMI ACADEMY SRL.

Il corso avrà luogo presso la sede di San Vitaliano (NA) in via Nazionale delle Puglie 283, dal 02/05/2019 al 12/06/2019, per un totale di 240 ore.

La mission del corso è quello di formare una figura professionale che sappia valorizzare e sviluppare il capitale umano in modo funzionale con gli obiettivi strategici dell’azienda. Inoltre il corso mira a fornire le competenze indispensabili per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro. In particolare si andranno a analizzare tutte le fasi del rapporto di lavoro che vanno dall’instaurazione fino alla cessazione del contratto.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire strumenti teorici e operativi legati alla gestione delle risorse umane nelle organizzazioni.

A termine del percorso il discente avrà chiari tutti i processi che afferiscono alla gestione del personale: dalla ricerca, selezione ed inserimento e dimissione del personale, alla gestione vera e propria (formazione, valutazione, politiche retributive, amministrazione e relazioni sindacali). Saprà pianificare gli interventi di valutazione, motivazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

PROGRAMMA DEL CORSO “ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”

Il percorso formativo si suddivide in 12 moduli, per un totale di 240 ore, che tratteranno i seguenti argomenti:

Modulo 1 OBBLIGATORIO (4 ore teoria)

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Modulo 2 OBBLIGATORIO (4 ore teoria)

Diritti e doveri dei lavoratori

Modulo 3 La Risorsa umana (8 ore, teoria)

Evoluzione storica del concetto di risorsa umana;

L’importanza strategica della risorsa umana e della sua gestione;

Dalla forza lavoro al capitale umano.

Modulo 4 Il ruolo della gestione del personale nell’organizzazione (24 ore, teoria)

La direzione del personale come servizio strategico: ruolo, evoluzione ed interazioni con le altre Funzioni aziendali;

Amministrazione del personale;

Gestione del personale;

Direzione e sviluppo risorse umane;

Modulo 5 La programmazione del personale (40 ore, 24h teoria + 16 h pratica)

Cosa si intende per programmazione;

Gli obiettivi della programmazione delle risorse umane;

La valutazione della organizzazione in cui si opera;

Struttura dell’organizzazione organigramma e processi aziendali;

Identità, cultura, immagine;

La comunicazione d’impresa;

Mercato;

Internazionalizzazione;

Gli strumenti: il sistema informativo e il budget del personale;

Indicatori di performance;

Esercitazioni e simulazioni.

Modulo 6 Acquisizione delle risorse umane: Il Reclutamento (32 ore, 16 teoria + 16h pratica)

Individuazione della posizione da ricoprire;

Definizione dei requisiti del candidato;

Ricerca sul mercato del lavoro interno ed esterno;

Gli strumenti del reclutamento;

Esercitazioni e simulazioni.

Modulo 7 Acquisizione delle risorse umane: La selezione (24 ore, 12h teoria + 12h pratica)

Organizzare l’iter della selezione;

Valutazione dei curricula (cartacei, video, web);

La selezione individuale;

La selezione di gruppo;

L’utilizzo dei test nei colloqui di selezione;

L’Assessment Center;

Analisi dei risultati;

Stesura dei profili;

Esercitazioni e simulazioni.

Modulo 8 Addestramento, Formazione, Sviluppo (16 ore, 8h teoria + 8 pratica)

L’importanza della valorizzazione della risorsa umana per l’organizzazione;

differenza tra addestramento e formazione;

Il personale e il ciclo di vita aziendale e professionale;

La programmazione della formazione;

L’analisi del bisogno formativo: obiettivi e destinatari;

Strumenti e metodi;

I percorsi di crescita;

La FAD;

Esercitazioni e simulazioni.

Modulo 9 La valutazione del lavoro (16 ore, 8h teoria + 8h pratica)

Gli obiettivi della valutazione;

Il monitoraggio;

La valutazione della prestazione;

La valutazione del potenziale;

La valutazione delle competenze.

Esercitazioni e simulazioni.

Modulo 10 Le Tipologie Contrattuali (40 ore teoria)

Il contratto di lavoro subordinato: la forma ed il suo contenuto.

Il patto di prova.

Il contratto di lavoro autonomo.

L’area della parasubordinazione dopo il Jobs Act. Le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni organizzate dal committente.

Il riordino delle tipologie contrattuali attuato dal Jobs Act.

Il contratto a termine.

Il contratto di lavoro a tempo parziale.

Il contratto di apprendistato.

Il lavoro a domicilio ed il telelavoro.

Il lavoro a chiamata (il c.d. job on call).

La somministrazione di lavoro.

Il lavoro domestico.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio (il voucher).

Modulo 11 Il trattamento economico del lavoratore (16 ore teoria)

Il trattamento di fine rapporto.

Il lavoro straordinario; Notturno;

Il lavoro notturno.

Le ferie; Il riposo settimanale e le festività.

La sospensione del rapporto per motivi attinenti all’impresa. La cassa integrazione guadagni.

I contratti di solidarietà. La riforma degli ammortizzatori sociali.

La sospensione del rapporto per motivi attinenti al lavoratore: la malattia e l’infortunio; la maternità e la paternità; i congedi.

Modulo 12 Oltre le competenze professionali (16 ore, 12h teoria + 4h pratica)

La comunicazione interpersonale;

Lo sviluppo del potenziale: lavorare sui processi creativi;

La costruzione del lavoro di gruppo;

Esercitazioni e simulazioni.

DETTAGLIO ORE:

TOTALE ORE DI FORMAZIONE IN AULA: 240 ORE

TOTALE ORE TEORIA: 176 ORE

TOTALE ORE PRATICA: 64 ORE

NOESI EVOLUTION

☎️ 081. 5198556

📧 [email protected]

📲 Facebook, Twitter e Instagram

➡️ www.noesievolution.it