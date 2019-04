San Vitaliano, da Noesi Evolution corso per ‘navigator’: ecco tutte le info

Da Noesi Evolution, società campana leader nella consulenza e nella formazione, sono attivi corsi per ‘Navigator’. Noesi Evolution, Ente accreditato presso la Regione Campania per i servizi di formazione professionale e di ricerca e selezione del personale ed organismo di ricerca accreditato al MIUR CINECA, in relazione alla procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 3.000 posti per NAVIGATOR – figura professionale centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL SERVIZI S.p.A. ai Centri per l’Impiego – propone un corso di preparazione per la prova selettiva unica del concorso.

Il programma prevede: reddito di cittadinanza, regolamentazione del mercato del lavoro, i modelli e gli strumenti di intervento di politica del lavoro, il sistema di istruzione e formazione professionale, principi di economia aziendale, esercitazioni guidate, preparazione specifica per la prova di selezione computer – based.

Il corso, che durerà 80 ore, si terrà dal lunedi’ 13 maggio a martedi’ 28 maggio, nella sede di Noesi Evolution, sita in via Nazionale delle Puglie, 283 – San Vitaliano {NA).

