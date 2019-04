Papa Francesco: furono le donne le prime testimoni della Resurrezione

“Tutti i Vangeli mettono in risalto il ruolo delle donne, Maria di Magdala e le altre, come prime testimoni della Risurrezione”: lo ha sottolineato Papa Francesco nel Regina Coeli. “Gli uomini, intimoriti, erano chiusi nel cenacolo”, ha ricordato il Pontefice, “Pietro e Giovanni, avvertiti dalla Maddalena, fanno solo una rapida sortita in cui constatano che la tomba e’ aperta e vuota. Ma sono le donne le prime a incontrare il Risorto e a portare l’annuncio che Egli e’ vivo”. “Oggi, cari fratelli e sorelle, risuonano anche per noi le parole di Gesu’ rivolte alle donne: ‘Non temete, andate ad annunciar…'”, ha detto Francesco, “dopo i riti del Triduo Pasquale, che ci hanno fatto rivivere il mistero di morte e risurrezione del nostro Signore, ora con gli occhi della fede lo contempliamo risorto e vivo. Anche noi siamo chiamati a incontrarlo personalmente e a diventare suoi annunciatori e testimoni”. “La resurrezione di Cristo costituisce l’avvenimento piu’ sconvolgente della storia umana”, ha sottolineato il Papa durante la preghiera che nel periodo pasquale sostituisce l’Angelus. “Cio’ che umanamente era impensabile e’ avvenuto”, ha aggiunto, i discepoli “hanno toccato” Gesu’, “non era un fantasma, era vivo”. Per Francesco e’ possibile sentirlo presente anche oggi “condividendo momenti di cordialita’, di accoglienza, di amicizia, di contemplazione della natura”. “Questo giorno di festa, in cui e’ consuetudine godere un po’ di svago e di gratuita’, ci aiuti a sperimentare la presenza di Gesu'”, ha detto il Papa.

