Papa Francesco: “Auguro a tutti di mettersi in gioco nella vita come nello sport”

“Oggi ricorre la VI Giornata Mondiale dello Sport per la Pace e lo Sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite. Lo sport è un linguaggio universale, che abbraccia tutti i popoli e contribuisce a superare i conflitti e a unire le persone”. È questol’appello di Papa Francesco in favore dello sport.

“Lo sport è anche fonte di gioia e di grandi emozioni, ed è una scuola dove si forgiano le virtù per la crescita umana e sociale delle persone e delle comunità. Auguro a tutti di mettersi in gioco nella vita come nello sport”, conclude il Pontefice il suo appello.

Athletica Vaticana, la prima associazione sportiva costituitasi lo scorso gennaio in Vaticano, rappresentativa podistica della Santa Sede nota come “i maratoneti del Papa”, aderisce alla campagna #WhiteCard, in collaborazione con la Peace and Sport Foundation.