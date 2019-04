Navigator, pubblicato bando concorso: ecco tutte le info

Aul sito di Anpal Servizi il bando di selezione per i 3.000 navigator, che, come stabilito nell’accordo con le Regioni, avranno una funzione di assistenza tecnica in supporto dei centri per l’impiego per la misura del reddito di cittadinanza.

Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.

Come dichiarato dallo stesso Ministro del Lavoro, i Navigator potrebbero essere già in servizio tra maggio e giugno 2019.

Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:

scienze dell’economia (LM‐56 o 64/S);

scienze della politica (LM‐62 o 70/S);

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM‐63 o 71/S);

scienze economico aziendali (LM‐77 o 84/S);

servizio sociale e politiche sociali (LM‐87);

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S);

sociologia e ricerca sociale (LM‐88);

sociologia (89/S);

scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM‐57 o 65/S);

psicologia (LM‐51 o 58/S);

giurisprudenza (LMG‐01 o 22/S);

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);

scienze pedagogiche (LM‐85 o 87/S).

Il candidato deve produrre domanda di partecipazione alla selezione pubblica esclusivamente in

via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Anpal servizi pubblica il bando per la selezione dei 3.000 navigator, le figure “per facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale”. Nell’avviso si illustra anche la ripartizione territoriale per un totale di 2.980 posizioni: al top la Campania con 471 unita’ (di cui 274 solo a Napoli), seguita dalla Sicilia con 429 (primeggia Palermo, con 125). Ecco nel dettaglio il fabbisogno di navigator per Regione e principali province: ABRUZZO 54: il maggior numero a Chieti (15), seguita da l’Aquila e Teramo (14). BASILICATA 31: 19 a Potenza, 12 a Matera. CALABRIA 170: 60 a Cosenza, 30 a Catanzaro. CAMPANIA 471: 274 a Napoli, 80 a Caserta, 77 a Salerno. EMILIA ROMAGNA 165: 40 a Bologna, 25 a Modena, 18 a Parma e Reggio Emilia. FRIULI VENEZIA GIULIA 46: 21 a Udine, 10 a Trieste. LAZIO 273: 195 a Roma, 30 a Latina e 21 a Frosinone. LIGURIA 66: 39 a Genova, 10 a Savona. LOMBARDIA 329: 76 a Milano, 50 a Brescia, 38 a Bergamo. MARCHE 55: 17 ad Ancona, 13 a Pesaro-Urbino, 11 a Macerata. MOLISE 13: 10 a Campobasso. PIEMONTE 176: 107 a Torino, 16 ad Alessandria e Cuneo. PUGLIA 248: 78 a Bari, 45 a Lecce, 35 a Taranto. SARDEGNA 121: 41 a Cagliari, 31 Sud Sardegna, 25 a Sassari. SICILIA 429: 125 a Palermo, 100 a Catania, 45 a Messina. TOSCANA 152: 40 a Firenze, 18 a Pisa, 16 a Livorno e Lucca. UMBRIA 33: 24 a Perugia, 9 a Terni. VAL D’AOSTA 6. VENETO 142: 32 a Verona, 27 a Venezia, 25 a Padova.