Napoli, arriva la Fabbrica dei leader: Cimmino, Marinella, Monti e Scudieri raccontano le loro esperienze

Sabato 13 aprile, all’hotel Alabardieri di Napoli, si svolge “La Fabbrica dei leader”, evento il cui obiettivo, affermano gli organizzatori, “sarà quello di formare classe dirigente, sostenere chi ha il desiderio di fare, confrontarsi con le nuove sfide della modernità e della comunicazione, raccontare e valorizzare le eccellenze”. Come? Attaraverso “la narrazione delle ‘best practies’ per capire come nasce, da un’idea, una grande impresa, come cresce e con quali segreti”. Insomma: “Puntiamo a formare buoni comunicatori, conoscere gli strumenti, i concetti ed i modelli per emergere, innovare, anticipare un trend”.

L’idea nasce da Indexway spa guidata da Marco Lombardi, e conta sul contributo di Riccardo Maria Monti. Il manager napoletano dal prestigio internazionale, oggi consigliere delegato di Triboo spa, ha deciso di accompagnare e favorire questa avventura campana.

I “mastri fabbricatori” sono Luigi Crespi e Luca Telese. Saranno loro, con autorevoli coach, a guidare la giornata alla scoperta della comunicazione con l’apprendimento degli strumenti capaci di migliorarla: la comunicazione verbale e non verbale, la prossemica, la paralinguistica e la cinesica. Con esempi concreti saranno raccontati i segreti del marketing e delle vincenti relazioni. Sarà presente Francesco Gallucci che è considerato il pioniere del neuromarketing in Italia, docente di marketing delle emozioni e fondatore dell’Associazione Italiana Neuromarketing.

Con Natascia Turato, esperta in ricerche e nota per la collaborazione con la trasmissione televisiva “Piazza Pulita”, Helene Pacitto, Ceo di Identità sigitale, social media manager per grandi aziende nazionali, leader politici e personaggi del mondo dello spettacolo, e con la regia di Ambrogio Crespi, saranno protagonisti eccellenti napoletani: sul palco salirà Maurizio Marinella, il re delle cravatte, fra i migliori testimoni dell’eleganza e della moda italiana nel mondo; quindi è prevista la presenza di Gianluigi Cimmino Ad di Yamamay/Carpisa. Ci sarà, poi, Paolo Scudieri, presidente di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano che ha il primato internazionale nella progettazione, leader nell’automotive ed animatore dell’idea imprenditoriale ‘Eccellenze campane’.

Per parlare dell’universo accademico e della capacità di aprirsi alle migliori esperienze internazionali sarà presente il professore Giorgio Ventre, direttore scientifico ‘Developer Academy Apple Napoli’.

E’ poi previsto l’intervento del maestro, e campione sportivo, Gianni Maddaloni, fondatore dello Star Judo Club. Una vita spesa per assistere i ragazzi, per liberare dal disagio e dal bisogno chi è in difficoltà: il maestro, esempio per tanti, ha avuto la soddisfazione della vittoriosa partecipazione del figlio, Marco Maddaloni, al programma ‘L’isola dei famosi’. La presenza del maestro Maddaloni al programma della Marcuzzi ha, ancora una volta, rappresentato la “capacità naturale” di diventare leader ed esempio in ogni processo. “Una circostanza – dicono gli organizzatori della Fabbrica- che conferma, ma non servivano altre certezze, la straordinaria capacità dei Maddaloni di vincere ogni sfida ed avvicinarsi al mondo dei più giovani”. Prevista, infine, la partecipazione del direttore del Mattino, Federico Monga.

Correlati