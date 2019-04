M5S-Lega ai ferri corti: senza fiducia reciproca rischio crisi

Siri e’ venuto a sapere dalle agenzie di essere indagato. E sempre dalle agenzie ha appreso che gli erano state ritirate le deleghe. “Io non mollo, non ho fatto nulla. Si tratta di accuse inventate”, ha spiegato ai colleghi di partito che lo hanno chiamato. “Un gesto punitivo, un atto politico grave”, la reazione della Lega, “Siri ha la delega sugli aeroporti, non sull’eolico. La delega in questione e’ in campo al Mise”, si sostiene. “Io non mi sarei mai permesso di ritirare le deleghe”, ha detto Salvini. “Ci saremmo aspettati che Toninelli convocasse Siri, che ci fosse stata una condivisione nel metodo”, spiega un esponente del Carroccio. La Lega spiega di aver controllato: al Mit quell’emendamento non c’e’. “Lo stesso Toninelli avrebbe dovuto controllare”, spiega una fonte parlamentare. E’ proprio il ministro a finire nel mirino. Qualora si arrivasse ad un rimpasto dopo il 26 maggio il partito di via Bellerio potrebbe chiedere il dicastero delle Infrastrutture. “Arata ha partecipato a diversi convegni. E’ conosciuto nel settore dell’energia ma questo non vuol dire nulla”, sottolinea la stessa fonte. “Qui – aggiunge un sottosegretario – e’ una questione di fiducia. Non possiamo essere attaccati cosi’ da chi governa insieme a noi. Poi certo se durante le indagini si dovesse riscontrare un reato, allora cambierebbe tutto. Ma bisogna essere garantisti”. Tesi opposta da parte del Movimento 5 stelle: “Interveniamo noi perche’ non lo fa Salvini. Senza un chiarimento non e’ possibile portare avanti l’alleanza”, il ragionamento. Nel mirino del Movimento ci sarebbe anche un emendamento della Lega nella scorsa legge di bilancio, a firma Romeo. Il diretto interessato, contattato al telefono, spiega che “saranno decine gli emendamenti del governo” che ha presentato in quanto capogruppo. Il presidente dei senatori leghisti dice di non ricordare l’emendamento nello specifico. “Ricordo qualcosa sull’eolico ma sono diversi gli emendamenti che non passano la prima scrematura e vengono stralciati perche’ non sono priorita’”, aggiunge. La reazione M5s sul ‘caso Siri’ e’ stata per il partito di via Bellerio “un fulmine a ciel sereno”, ma il convincimento e’ che la mossa M5s sia arrivata anche per compattare il gruppo, per dare spazio all’anima movimentista dei pentastellati. “Ne parlero’ con la Lega, noi siamo sempre stati quelli che dicevano di aspettare il terzo grado di giudizio ma qui c’e’ una questione morale”, l’attacco di Di Maio, “anche a Matteo Salvini conviene tutelare la reputazione della Lega”. “Ma cosi’ non reggiamo, non si pui’ andare avanti in questo modo”, il ‘refrain’ anche tra i parlamentari. La ‘contromossa’ leghista e’ la richiesta di dimissioni della prima cittadina di Roma a seguito dell’esposto dell’ex presidente e ad dell’Ama Lorenzo Bagnacani che ha denunciato la sindaca per le “pressioni” indebite su di lui e sull’intero cda dell’azienda, “finalizzate a determinare la chiusura del bilancio dell’Ama”. “Raggi deve fare un passo indietro perche’ non e’ in grado di governare, il mio e’ un giudizio politico. Lasci ad altri”, il rilancio di Salvini. “Si tratta – la risposta M5s – di una goffa ripicca la richiesta leghista di dimissioni del sindaco Raggi. Goffa perche’ parte in un momento in cui peraltro non c’e’ nessuna notizia di indagine in corso, come scrive anche l’Espresso, mentre sull’indagine nei confronti di Siri sembra esserci la mafia di mezzo”. Uno scambio di accuse quindi che ormai ha assunto le sembianze di un vero e proprio braccio di ferro. Con il presidente del Consiglio, Conte nel ruolo di mediatore. Innanzitutto parlera’ “serenamente” con Siri”. “Si tratta un fatto di corruzione di cui non voglio sminuire la gravita’” ma “siamo ancora in una fase di indagini”, ha premesso. “Forse non e’ un caso che la notizia si sia diffusa dopo la chiusura delle liste per le Europee”, allarga le braccia un altro leghista. Il clima da campagna elettorale e’ sempre piu’ incandescente con la Lega che puntera’ ad eliminare quello che viene chiamato ‘il Salva Roma’ dal dl crescita. “Il rischio e’ che si vada a casa”, il ‘leitmotiv’ tra i parlamentari della maggioranza. Salvini frena: “Andiamo avanti quattro anni. C’e’ tanto da fare”. Sia nel Movimento 5 stelle che nella Lega si sottolinea che la forza politica che provochera’ l’eventuale crisi di governo rischia di pagare dazio nelle urne. “E soprattutto di determinare l’aumento dell’Iva”, scongiurato dalla risoluzione di maggioranza al Def approvata dall’Aula della Camera. Lega e M5s sottotraccia non negano pero’ il rischio di un ‘corto circuito’ dopo le Europee, “ma – si osserva in entrambe le forze politiche – non ci sono i numeri per un’alternativa”. Ne’ qualora Fdi e FI si sostituissero a M5s, ne’ se i pentastellati dovessero cercare sponde nel Pd. Per ora quindi M5s e Lega restano ai ferri corti, in attesa di un eventuale ‘redde rationem’ auspicato dall’opposizione che – parole della dem Rotta – invita “tutti a dimettersi”. (AGI)

Fonte Foto: ANSA