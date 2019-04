La Scarlatti Junior inaugura il Maggio dei Monumenti 2019 all’insegna del diritto alla felicità

Ad inaugurare l’importante rassegna culturale del “Maggio dei Monumenti” quest’anno sarà l’Orchestra Scarlatti Junior, cuore giovane della nuova Comunità di Orchestre creata dalla Nuova Scarlatti. L’OSJ sarà protagonista, con i suoi 112 giovanissimi musicisti tra gli 11 e i 20 anni di età, di un grande concerto sinfonico che si terrà domani 24 aprile alle ore 19.00 nella prestigiosa location dell’Auditorium ‘D. Scarlatti’ della RAI di Napoli (viale Marconi, 5).

Il concerto, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e inaugura l’edizione 2019 del Maggio dei Monumenti 2019 dal titolo Il diritto alla felicità. Filangieri e il ‘700 dei Lumi.

Quest’anno il Maggio dei Monumenti sarà ancora più partecipato da parte di istituzioni culturali e musicali della città, con un programma ricco e dedicato ai giovani, a cui affidiamo l’apertura e i nostri migliori auspici – spiega Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Le ragazze e i ragazzi della Scarlatti Junior saranno impegnati in un programma ricco di energia, giovialità, emozioni diverse, dalla trascinante Farandole dell’Arlesiana di Bizet, al maestoso respiro del Canto di primavera, poema sinfonico di Jean Sibelius, a una teatrale, movimentatissima versione della Csárdás di Vittorio Monti. La seconda parte del concerto ripartirà sull’onda di una particolare versione sinfonica del celebre Sogno dalle Scene infantili di Schumann per poi attraversare suggestioni diverse: un’inedita, intensa versione di Here’s to You di Ennio Morricone (dalla colonna sonora del film Sacco e Vanzetti), l’Ave Maria di Piazzolla, un tango che si fa preghiera, per finire con Don Duke, omaggio sinfonico a Duke Ellington composto dal musicista napoletano Bruno Persico espressamente per la Scarlatti Junior.

Dirigeranno Gaetano Russo e Bruno Persico.

In questo stesso Auditorium, dove 26 anni fa, nel marzo del 1993, la Nuova Orchestra Scarlatti teneva il suo concerto inaugurale, suoneranno ora i giovanissimi musicisti della Scarlatti Junior (che appartengono al futuro della musica della e nella nostra città) e lo faranno, e ne siamo davvero contenti, per inaugurare un grande appuntamento di socialità e cultura per Napoli come il Maggio dei Monumenti – dichiara il M° Russo, fondatore e direttore artistico della Nuova Scarlatti e coordinatore della Scarlatti Junior – un evento da non perdere.

Per informazioni Nuova Orchestra Scarlatti:

Tel. 081.2535984 –347.0808147; [email protected]