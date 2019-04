Ilva: si chiude la terza fase commissariale

Con le dimissioni dall’1 giugno prossimo dei commissari Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, per l’Ilva si chiude la terza fase della gestione commissariale e amministrazione straordinaria. La prima si era aperta a giugno 2013 quando il Governo Letta, a fronte delle dimissioni dal board dell’azienda dei consiglieri di amministrazione e delle inadempienze del gruppo Riva sul piano ambientale, decise di voltare pagina e con un decreto legge ricorse al commissariamento dell’azienda. Furono nominati Enrico Bondi commissario ed Edo Ronchi sub commissario. Restarono in carica un anno, dopodiche’ furono avvicendati da Piero Gnudi commissario e Corrado Carrubba sub commissario. In questa funzione rimasero sino a gennaio 2015, quando l’aggravarsi della situazione finanziaria dell’azienda e la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Milano, determino’ il passaggio dalla gestione commissariale all’amministrazione straordinaria. Ai due commissari in carica, Gnudi e Carrubba, a cui fu cambiata la mission, se ne aggiunse un terzo: Enrico Laghi. E sono stati proprio questi tre commissari straordinari a gestire i passaggi delicati di questi ultimi quattro anni, a partire da tutta la procedura di vendita dell’azienda, dal recepimento delle manifestazioni di interesse all’inizio del 2016 sino al contratto firmato con Arcelor Mittal a giugno 2017 dopo una gara che aveva visto perdente la cordata concorrente, Acciaitalia, con Jindal, Cassa Depositi e Prestiti, Arvedi e Del Vecchio. “Prima dell’insediamento dei commissari straordinari, la situazione di Ilva risultava gravemente compromessa sotto vari profili: industriale, occupazionale, economico-finanziario, giudiziario e ambientale. La continuita’ aziendale era a rischio cosi’ come, di conseguenza, la posizione dei 14.000 lavoratori e di tutti i fornitori dell’indotto, con potenziali ripercussioni negative per l’economia locale, gia’ messa a dura prova”. E’ la premessa da cui partono fonti vicine ai commissari straordinari nel fare un bilancio complessivo dell’attivita’. “La gestione dei commissari – si evidenzia – ha saputo garantire al Gruppo la continuita’ produttiva, sempre nel rispetto delle normative ambientali; il regolare pagamento dei salari di tutti i dipendenti; la realizzazione delle opere di ambientalizzazione e bonifica; la realizzazione di investimenti in manutenzione e sicurezza; il riavvio di molti cantieri critici; il mantenimento degli impegni con i fornitori; la scelta di un investitore solido e il rientro dei fondi sequestrati alla famiglia Riva”. A proposito della cessione dell’Ilva ad Arcelor Mittal, fonti della gestione commissariale rilevano che la “negoziazione con l’investitore”, appunto Arcelor Mittal, e’ stata indirizzata “prioritariamente alla tutela dei livelli occupazionali, al miglioramento dei termini ambientali e agli investimenti complessivi”. A tal fine, si sottolinea, si e’ ottenuto “di elevare il numero dei lavoratori assunti da 8.600 a 10.000, con la disponibilita’ ad alzare il numero successivamente, che e’ quello che e’ poi accaduto con l’accordo sindacale del 6 settembre 2018”. I commissari rammentano di “aver dato avvio a lavori, come la copertura dei parchi primari, in anticipo rispetto ai tempi previsti nel piano ambientale”. “A cio’ si aggiunge – dicono ancora le fonti – il grande lavoro svolto, con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, per raggiungere l’accordo transattivo con la Famiglia Riva che ha consentito il rientro dei fondi sequestrati. Un risultato che ha portato ad ottenere circa 1 miliardo di euro di risorse destinato al risanamento ambientale. Grazie a questo lavoro – concludono le fonti vicine alla gestione commissariale – Ilva oggi puo’ cosi’ contare su una proprieta’ solida, che si e’ impegnata a fare importanti investimenti tecnici, a tutelare l’occupazione ed a realizzare il piano di risanamento ambientale”. L’uscita di scena di Gnudi, Carrubba e Laghi chiude una fase ma non l’amministrazione straordinaria. Che resta in carica almeno sino al 2023, anno in cui Arcelor Mittal e’ impegnato a completare sia il piano ambientale che quello industriale, sul quale l’amministrazione straordinaria ha compiti di vigilanza. All’amministrazione straordinaria resta infine la gestione del personale che Arcelor Mittal non ha assunto e che ora e’ cassa integrazione straordinaria. Lavoratori per i quali a maggio e’ previsto l’inizio dei corsi di riqualificazione professionale su progetto Fondimpresa in vista del loro successivo reimpiego – ma solo per una parte di essi – nelle bonifiche ambientali che riguarderanno l’area non produttiva della fabbrica. (AGI)

