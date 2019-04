Governo in bilico: scontro nella maggioranza. Salvini: ‘Salva Roma fuori da dl crescita’

Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 19 a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. Alla riunione, che deve ancora iniziare, ci sono tutti i ministri della Lega ma sono diverse le assenze tra i 5 Stelle, a cominciare da Luigi Di Maio.

Sono almeno tre, a quanto si apprende da fonti di governo M5S, i ministri del M5S presenti al Consiglio dei ministri sul decreto crescita. Si tratta del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, della ministra della Difesa Elisabetta Trenta e della ministra per il Sud Barbara Lezzi. Tutti presenti, invece, i ministri leghisti, come sottolineato sin dall’inizio da fonti del partito di Salvini. Presente anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.

‘Salva Roma fuori da dl crescita. Provvedimento ad hoc per tutti i comuni’. Lo afferma Matteo Salvini parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi.

“Nessuna crisi di governo, l’Italia ha bisogno di un governo per 4 anni”, sottolinea Salvini. “Il mio rapporto è con il M5S è buono, non ho tempo e voglia per litigare con nessuno”, aggiunge.

“Sì”. Replica così il Salvini a chi gli chiede se il sottosegretario Armando Siri resterà al suo posto. E a chi gli chiede se ha parlato del caso con il titolare del Mit Danilo Toninelli, Salvini replica: “Toninelli non c’è”.

“Quando si parla di crescita è importante esserci”. Lo stralcio del “salva Roma” dal decreto “l’ho concordato con chi c’era”. Lo afferma il vicepremier Salvini parlando con i cronisti e facendo riferimento alle diverse assenze registrate tra i membri del governo M5S in Consiglio dei ministri.

Nel decreto crescita è stata inserita la norma che permette la partenza del fondo di indennizzo per i rimborsi dei risparmiatori coinvolti nei crack bancari. Lo ha annunciato il vicepremier, Matteo Salvini, parlando davanti a Palazzo Chigi. “So che sono in corso altre interlocuzioni a Roma e a Bruxelles” per allargare ulteriormente la platea, ma c’é “urgenza di rimborsare da subito” chi è più in difficoltà, ha aggiunto.

“Non è stato discusso il decreto crescita” in Cdm, “dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva Roma”. Lo sottolineano fonti di governo del M5S.

Scontro finale nella maggioranza. La tregua di Pasqua tra M5S e Lega non dura che una manciata d’ore. A far rialzare la tensione il ‘Salva Roma’: il Consiglio dei ministri, che deve esaminare la norma, è slittato alle 19. Il MoVimento torna alla carica sul caso Siri, chiedendo le dimissioni del sottosegretario. Ma è lite anche sul 25 aprile alla vigilia della festa della Liberazione.

Il Decreto crescita entrerà in Cdm con la norma “salva Roma” e su questo provvedimento il premier Giuseppe Conte chiede il voto positivo di Lega e 5 stelle per vararlo definitivamente e inviarlo al vaglio del Parlamento: è il punto di partenza sui cui i ministri, durante il Consiglio, cominceranno a lavorare stasera sotto l’occhio del presidente del Consiglio.

La sintesi di questo lavoro – si spiega in ambienti della maggioranza – potrà valutare diverse opzioni: approvazione del provvedimento così come entra in riunione per poi aggiungere altre norme, come quelle che riguardano le altre città, in sede di conversione parlamentare; approvazione del provvedimento stralciando il Salva Roma per poi inserirlo in un altro contesto insieme ad altre norme.

Il vicepremier Matteo Salvini al Giornale radio Rai (Radio1) insiste: “Regali a qualcuno non ne facciamo. Non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti comuni italiani in difficoltà e che hanno bisogno. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B, così come non ci sono sindaci di Serie A e di Serie B”. “No, no, abbiamo troppe cose da fare quindi figuriamoci se la Lega abbia voglia di far saltare tutto questo”, ha detto ancora Salvini.

“Cosa penso del muro della Lega su Roma? Nulla, trovo grave che per fare campagna si colpisca la capitale lanciando slogan su un provvedimento a costo zero – ha detto Luigi Di Maio –. È probabile che Salvini non abbia compreso la natura della misura, visto che punta a non far pagare più non solo ai romani gli interessi su un debito vecchio di 20 anni alle banche, ma anche a tutti gli italiani considerato che i 300 mln il governo Berlusconi li prese nel 2008 dalla fiscalità generale. Spiegherò io stesso tutto questo a Salvini e sono sicuro che troveremo una soluzione”.

“Qualsiasi norma che vada ad aiutare un Comune va benissimo, io ho Roma particolarmente nel cuore – ha detto il ministro P.a, Giulia Bongiorno, intervistata ad ‘Agorà’ su Rai Tre -, ma dobbiamo tenere in considerazione il fatto che esistono altri Comuni: l’idea è fare in modo che altri Comuni, che abbiano delle necessità, siano presi in considerazione”. Riguardo al Cdm “il dibattito di oggi deve portare a una sintesi tra le esigenze di Roma e quelle di altri Comuni”, con “norme anche per altri”. Alla domanda se la misura uscirà dal Cdm, replica: “vediamo”. (ANSA)