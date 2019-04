Elezioni: il 26 maggio si vota in 3800 comuni e regione Piemonte

Il prossimo 26 maggio si votera’ per le europee, per la regione Piemonte e per i sindaci di oltre 3800 comuni. L’eventuale ballottaggio nei comuni piu’ grandi si terra’ il 9 giugno. Sempre il 26 maggio si terranno le elezioni suppletive dei collegi 4 e 6 del Trentino Alto Adige per la Camera. I principali comuni dove si votera’ sono: Pescara, Potenza, Campobasso, Cagliari, Firenze, Perugia, Bari, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Avellino, Ferrara, Forli’, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Cremona, Pavia, Ascoli Piceno, Pesaro, Verbania, Vercelli, Biella, Foggia, Lecce, Sassari, Caltanissetta, Livorno, Prato, Rovigo, Cesena, Urbino.

