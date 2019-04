Earth Day: il mondo si mobilita per l’ambiente

Si celebra oggi l’Earth Day, la Giornata della Terra, la piu’ nota e importante manifestazione al mondo sull’ecologia e la difesa dell’ambiente. Indetta per la prima volta dalle Nazioni Unite il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessita’ della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo l’Earth Day si e’ trasformato in un evento educativo ed informativo globale. Quest’anno, sull’onda delle manifestazioni dei “FraidaysForFuture” lanciate dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, l’impatto dell’Earth Day promette di essere ancor piu’ incisivo, con 193 Paesi che hanno aderito e oltre 22 mila organizzazioni coinvolte in tutto il mondo. “E’ un giorno di azione politica e partecipazione civile”, affermano gli organizzatori, riuniti nell’organizzazione Earth Day Network: “Le persone marciano, firmano petizioni, incontrano i loro rappresentanti eletti, piantano alberi, puliscono le loro citta’ e le strade. Le grandi corporazioni e i governi usano questo giorno per fare promesse e annunciare misure di sostenibilita’ ambientale. I leader religiosi, compreso Papa Francesco, mettono la Giornata della terra in connessione le piu’ grandi creazioni di Dio, ossia gli umani, la biodiversita’ e il pianeta su cui tutti viviamo”. La Giornata della Terra, insomma, e’ un’importante occasione per dare una valutazione dei malanni del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di specie animali e piante che scompaiono, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali). Tra le risposte che si possono dare – individualmente, collettivamente e politicamente – il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate, le devastanti conseguenze dei cambiamenti climatici. L’impulso originario dell’Earth Day arrivo’ dal movimento ambientalista statunitense, in particolare dal senatore democratico Gaylord Nelson, anche sull’onda di quello che fu uno dei piu’ gravi disastri ambientali della storia degli Usa, ossia la fuoriscita – tra gennaio e febbraio 1969 a Santa Barbara, in California – di una quantita’ mostruosa di petrolio da un pozzo della Union Oil. Al primo Earth Day del 22 aprile 1970 parteciparono milioni di cittadini statunitensi, con il coinvolgimento di migliaia universita’, istituzioni accademiche e associazioni. Fu allora che nacque l’Earth Day Network (EDN), un’organizzazione diventata poi internazionale per coordinare le iniziative dedicate all’ambiente durante tutto l’anno. Considerato il successo e l’interesse intorno alla Giornata della Terra, nel 1971 le Nazioni Unite ufficializzarono la propria adesione.

