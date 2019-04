Al via la gara di solidarietà per il “progetto Brasile” per la festa di Livecode

In occasione del 22mo compleanno, Livecode terrà un cocktail party gratuito al Centro Storico di Napoli per festeggiare e sostenere il “progetto Brasile” della Fraternità Francescana di Betania, Istituto di Vita Consacrata di diritto diocesano animato da chierici e laici, che fonda la sua comunità sui valori della preghiera e dell’accoglienza.

Nell’ambito dell’incontro rivolto a professionisti e operatori del digital marketing, l’agenzia di comunicazione napoletana metterà a disposizione un salvadanaio dove verranno raccolte donazioni spontanee per aiutare concretamente la comunità della “Casa” di Betania presso Salvador de Bahia, fondata per accogliere e ospitare i bambini e gli adolescenti nati in condizioni di vulnerabilità sociale.

Livecode e il “progetto Brasile” della Fraternità Francescana di Betania

“Abbiamo pensato che il miglior modo di festeggiare il nostro compleanno fosse dare la nostra disponibilità al sostegno ancora più concreto di un progetto, quello della Casa Betania in Brasile, che già stiamo seguendo con le donazioni e i servizi della nostra agenzia da qualche anno”, spiega Valerio Granato, CEO della web agency Livecode che aggiunge, “vogliamo far capire a tutti l’importanza della formazione e dell’educazione dei più piccoli quando le condizioni di partenza – quali quelle delle favelas – non consentono una vita dignitosa né felice: il nostro intento è quello di dare una mano concretamente per cambiare almeno in parte le vite di altri meno fortunati di noi, grazie a progetti belli, grandi e seri qual è quello della Casa della Comunità di Betania”.

La festa per il compleanno di Livecode

Si svolgerà quindi nel modo più festoso possibile il compleanno Livecode, accogliendo gli ospiti in un’atmosfera informale e con un cocktail party gratuito e aperto a coloro che, interessati al mondo digital e intenzionati a dare il proprio contributo, vogliano scoprire il Progetto e anche nuove forme di collaborazione con Livecode stessa. Durante l’incontro, sarà proiettato il video della costruzione della Casa di Betania e sarà fornito materiale per poter approfondire i progetti della Casa di Betania, dando il via “simbolico” ad un anno di donazione in favore del progetto.

Durante tutto il 2019, infatti, Livecode metterà a disposizione il 2% dei proventi sui servizi acquistati dai clienti che vorranno contribuire, devolvendoli al progetto Brasile contribuendo così all’educazione scolastica dei bambini svantaggiati di Salvador de Bahia.